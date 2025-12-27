政院拍板修《兩岸條例》立委赴陸須經許可 國民黨團嗆：邁向獨裁的開始

針對行政院會欲修《兩岸條例》要求立委、公務員赴陸須申報，國民黨立院黨團今天（27日）砲轟，「限制交流就是邁向獨裁的開始」。（資料照片／鄒保祥攝）

行政院昨提出院版《兩岸人民關係條例》，增訂立委及公務員赴陸交流須申報。對此，國民黨立院黨團今天（27日）表示，「限制交流就是邁向獨裁的開始」，面對兩岸交流競爭，賴政府連讓公務員去中國大陸看看的勇氣都没有，這是台灣人民的不幸。

國民黨團表示，面對兩岸交流與競爭，賴政府連讓公務員去中國大陸看看的勇氣都没有，這是台灣人民的不幸。賴清德比開放兩岸小三通、包機直航的前總統陳水扁都不如。當看小紅書要翻牆，未來國人赴陸是否要回到過去由香港或日、韓中轉的日子，「賴清德活成自己最討厭的樣子」。

國民黨團提到，明天是雙城論壇正式舉辦的日子，今年的上海雙城論壇也是被賴政府百般刁難下，只能在年底的倒數時刻，縮短時程舉行。光這件事就凸顯賴清德對自己失政無能的自卑與缺乏自信。

國民黨團說，過去是中國大陸限制一般民眾出國觀光、考察，結果現在卻是號稱自由民主台灣的賴清德開始搞鎖國。國民黨團必須嚴正指出，只有透過兩岸實質交流才能降低敵意、增進互信、避免誤判、增進溝通。

國民黨團質疑，若賴清德對自己的帶領的中華民國有信心，為何害怕交流？別忘了全台最高層級的共諜就出自總統府，就在賴清德身邊。

國民黨團最後提到，在賴清德企圖立法限制公務員及立委赴陸之前，要不要好好清理總統府內的共諜，總統府出共諜，現在有任何人負起政治責任？並要求賴清德先向國人說清楚、講明白。



