政院拍板修《兩岸條例》！「馬英九赴中是否被罰？」陸委會解答了

政治中心／巫旻璇報導

行政院會今（26日）拍板通過《兩岸人民關係條例》部分條文修正草案，內容針對赴中行為強化管理機制。修法方向包括公務員前往中國一律須事前取得許可、補強特定身分人員赴中國相關規範、要求民選公職人士赴中國與中共黨政軍接觸時須揭露行程與內容，並擴大限制曾任重要職務者，不得出席中國方面舉辦、可能損及國家尊嚴的活動。草案將續送立法院審查。對於外界關切，前總統馬英九過去赴中參與清明公祭軒轅黃帝典禮、海峽論壇等活動，是否落入修法後的管制範圍，陸委會主委邱垂正表示，相關行為若有人提出檢舉，將由審議小組依事實進行評估，並客觀認定是否違反規定。

行政院會通過《台灣地區與大陸地區人民關係條例》部分條文修正草案









行政院會通過《台灣地區與大陸地區人民關係條例》部分條文修正草案，藉由強化制度設計，提升國家安全防護能量，以防堵中共對台統戰與滲透風險。草案明訂，曾任總統、副總統、國安會諮委、中央機關政務官、中央三級機關以上首長、駐外館長及副館長，或領有月退休俸的校級軍官，不得參與中國黨務、軍事、行政或具政治性質的活動，若涉及矮化或消滅我國主權更屬禁止之列。若違反規定，最重可被停止或取消月退俸；無月退者則將處2百萬元以上、1千萬元以下罰鍰。邱垂正提到，修法後立委等民選公職人員若要赴中國，行前需送內政部聯審會審查取得許可；返台後，若曾與中共黨政軍人士互動，必須向主管機關申報接觸的時間、地點、原因與過程。他強調，制度化後可提升透明度，有助減少社會疑慮。





陸委會主委邱垂正回應，修正條文新增禁止出席涉及消滅或矮化我國主權之活動的規範，至於馬英九參與的相關行程，過往皆由審議小組進行判斷，未來若接獲檢舉，仍將循既有機制召開審議小組。（圖／民視資料照）









有媒體提問，前總統馬英九過去曾前往中國，出席清明公祭軒轅黃帝典禮及海峽論壇等活動，是否也會被納入此次修法的管制對象。對此，陸委會主委邱垂正回應，修正條文新增禁止出席涉及消滅或矮化我國主權之活動的規範，至於馬英九參與的相關行程，過往皆由審議小組進行判斷，未來若接獲檢舉，仍將循既有機制召開審議小組，並依事實基礎客觀認定是否構成違法。政委林明昕補充，馬英九先前前往西安橋陵參訪，初步看來與損害國家尊嚴無關，他也強調，修法即便通過，不會對過去的行為追溯適用。

