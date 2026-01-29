政院拍板兒少性侵案修法 被害人滿20歲前不計入追訴期

行政院會今日通過《刑法》修正草案，明定從犯罪成立日至未成年性侵被害人滿20歲期間均不算入追訴期，也擬同步修正《刑法施行法》，規定在新法生效以前發生的舊案，若追訴權時效已進行而未完成，同樣可適用新法規範。全案後續將送交立法院審議。

法務部次長黃謀信說明，此次修法是有鑑於兒少性侵被害人遭侵犯後，可能因身心發展尚未成熟，而不敢、不能或不知能提出告訴，為保障這類被害人的權益，因此將一般從犯罪成立日起算的追訴權，延至被害人成年後起算。

2006年修法後，性侵兒少追訴權時效雖從20年延長至30年，但修法前發生的案件仍只適用20年時效，一旦超過追訴期就無法追究。

這次修法也包含增訂「刑中監護」制度，檢察官得視個案情形，在假釋期間對受處分人施以監護；以及考量特種文書重要性並不亞於一般公私文書，不須以較低刑度處罰，因此刪除「偽（變）造特種文書罪」，併入偽造公文書罪。

此外，這次修法草案還針對以廣播、電視、電子通訊、網路或深偽技術等手段，犯下妨害名譽或信用罪者加重處罰；另為因應2024年釋憲結果，侮辱公務員罪亦增修須符合「足以影響公務執行」的要件。



