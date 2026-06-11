政院拍板全面提高毒駕刑罰 10年內再犯致死最重可處無期徒刑

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近期國內毒駕事件頻傳，行政院今（11）日拍板通過《刑法》第185條之3修正草案，大幅加重針對毒駕的相關刑罰，其中，單純毒駕從原本最高3年，提高至最高5年有期徒刑，若是毒駕致重傷或是致死，並於10年內再犯者，最輕從5年以上有期徒刑提高到7年以上有期徒刑，最高則可判處無期徒刑。

行政院發言人李慧芝於會後記者會轉述，卓榮泰表示，面對近期依托咪酯等新興毒品屢傳釀禍，行政院已跨部會檢視當前毒品及毒駕的防治作為，並針對依托咪酯的查緝與毒駕的防範，從源頭嚇阻、強化查緝以及重懲毒駕三大面向，提出14項作為。

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卓榮泰指出，本次所提的兩項修法有三大重點，第一是全面加重罰責，無論是毒駕、毒駕致重傷、毒駕致死，乃至於再犯毒駕致重傷、致死，在刑法中的刑罰以及罰金都大幅提高；第二是《陸海空軍刑法》的罰金額度，比《刑法》所規範的再加重；第三則是在酒駕、毒駕致人於死或重傷的情形，增訂沒收車輛的嚴格規定，一方面防止酒駕跟毒駕，另一方面嚇阻他人無正當理由把車輛任意提供給飲酒吸毒者使用，以達到一般預防及特別預防的雙重目的。

法務部檢察司長張曉雯補充說明，本次《刑法》第185條之3修正草案有三大重點，第一，考量毒駕與酒駕的惡害性質不同，將毒駕與酒駕分別的規範；第二，全面提高毒駕處罰刑度，嚇阻毒駕的犯罪行為；第三，增訂毒駕、酒駕致死或致重傷車輛沒收的嚴格規定。

張曉雯說明，本次修正後，單純的毒駕行為從3年以下有期徒刑提高到5年以下有期徒刑；毒駕致重傷者從1年以上7年以下有期徒刑，提高到3年以上10年以下有期徒刑；毒駕致死者從3年以上10年以下有期徒刑，提高到5年以上12年以下有期徒刑；10年內再犯毒駕致重傷者，從3年以上10年以下有期徒刑，提高到5年以上12年以下有期徒刑；另外10年內再犯毒駕致死者最高仍處無期徒刑，最輕是從5年以上有期徒刑，提高到7年以上有期徒刑。

行政院通過修正草案，全面提高毒駕處罰刑度。圖／行政院提供

另外，針對沒收的規定，是為了遏止車輛的所有權人，任意或無正當理由將車輛交付給服用酒類或毒品者使用，因此本次也增訂了有關於沒收行為人或第三人車輛的規定，希望能夠從源頭遏阻毒駕行為。

修正草案內增訂沒收車輛的嚴格規定。圖／行政院提供

責任編輯／馮康蕙

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