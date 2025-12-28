政院拍板兩岸條例修法 媒體人批荒謬拆穿關鍵「跟2026有關？」

行政院會日前通過《兩岸關係條例》部分條文修正案，未來公務員赴大陸將採全面許可制、立委納入審查許可對象。在野痛批共諜都在府院黨卻要限制民代「合理嗎？」揚言不會排案審查。對此，資深媒體人樊啓明直呼，若立委出訪需經由行政機關「許可」，形同「被監督者（行政）審查監督者（立法）」的荒謬情況，這種破壞憲政體制中權力制衡的基本原則，執政黨當然懂；因此他推測高調推動的背後，也就是未來在野黨每擋一次，都是提供2026選舉「抗中保台牌」的攻擊素材。

樊啓明昨（27日）發文談到，在中華民國憲法架構下，立法院負責監督行政院，若立委出訪需經由行政機關「許可」，形同「被監督者（行政）審查監督者（立法）」的荒謬情況，這種破壞憲政體制中權力制衡的基本原則，執政黨當然懂，但卻在此時高調推動，關鍵就是這必需經過修法程序，要在立法院完成「兩岸人民關係條例」相關條文的三讀才能執行，在野黨每擋一次，都是提供2026選舉「抗中保台牌」的攻擊素材。

樊啓明續指，，如果執政黨真的這麼在意國安，為何不跳過立法直接用「行政命令」規範，至於有人會說要限制人民的自由權利，必須要有「法律」等級的授權，行政命令不能規範，「相信我，這個政府只要想做，什麼都可以…」。對此，也有網友留言表示「直接讓大法官訂定就好了，反正也不是第一次」、「行政擴權完全不演了」、「你有看過副總出差 要經過一般職員同意的嗎？」「看到這修法真的只能苦笑」。

