政院拍板兩岸條例修法 立委赴中須審查許可

國民黨立委翁曉玲說：「無聊的法案。」

對於行政院會通過的《兩岸條例》修法，搖頭不願多談，因為包括翁曉玲等多位國民黨立委，日前才到中國廈門參加台商活動，引發爭議。而如今的修法內容，就將立委赴中改為須經審查許可。

陸委會主委邱垂正表示，「因為立委本身問政會經常熟悉我們國家安全利益相關機密，正式明文列管以強化我們國家的赴陸安全管理。」

這次的《兩岸條例》修法重點，包括所有公務員赴中都要納管外，新增立委、退離職未滿3年的縣市長等人，要前往中國都須審查許可。

還有民選公職人員若接觸中共黨政軍人士，也得公開揭露；並且禁止指標性卸任官員，如前正副總統等人，赴中出席「妨害國家尊嚴」活動。

外界關注，前總統馬英九以往赴中活動，是否可能觸法？陸委會回應，修法不會溯及既往，而未來是否違法，會交由審議小組判斷。

邱垂正指出，「我們第一次把民選公職人員，這個赴陸的相關，特別是跟中國大陸的黨政軍人士接觸，返台需要把時間、地點、事由、過程公開揭露，如果他未提供，或是提供不實，就會處罰鍰2萬元到10萬元。」

陸委會也指出，從2023年起已有17名曾任或現任軍公教人員前往中國時遭不當盤查，強調修法管制公務員赴中，目的是保護公務員。

國民黨立委陳玉珍說：「我們現在看到我們政府想做的、要做的事情，就是滿腦子都是用意識形態掛帥在治國。」

民進黨立委沈伯洋表示，「不是說不能去，但是去了之後，必須要能夠透明，也才能夠對國人交代。」

其實民進黨立委沈伯洋等人也提出「立委赴中報備」法案，但在藍白人數優勢下，立院程序委員會至今仍未通過。