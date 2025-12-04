政院拍板分階段禁廚餘養豬 2027年廚餘退場

台中梧棲養豬場未落實廚餘蒸煮，導致國內出現非豬瘟豬首例，禁宰禁運長達15天，損失不小。為了補漏洞，行政院4日正式拍板要全面禁止廚餘養豬，分階段先禁家戶廚餘，明年起開放事業廚餘，但只能用到2026年底，到了2027年廚餘正式退場。

行政院發言人李慧芝說明，「卓院長請環境部以及農業部協助地方政府，透過嚴謹的管控機制還有科技的工具，確保轉型期間使用事業廚餘等要符合規範，而廚餘養豬要落實蒸煮規定，杜絕豬瘟病毒的威脅。」

為了鼓勵廚餘養豬戶改用飼料，每頭豬將補助3600元，但申請期限到明年1月底，超過期限補助砍半，降至1800元。台中市廚餘養豬協會表示，已有3至4成農民無奈決定要廚餘改飼料，以免成天提心吊膽。

台中市廚餘養豬協會副理事長羅志雄回應，「你不管你怎麼配合政府，你可能不到1年退場，我3600可以入袋為安啊，不用每天擔心政策怎麼變化啊。」

但廚餘養豬戶內心還是希望能推動廚餘集中蒸煮中心，但專家指出，依照目前法令，這條路也困難重重，因為難以達到規格化，甚至完整標示營養成分。

苗栗縣養豬協會前總幹事何桶生表示，「困難重重啊，因為你來源、原料沒有辦法統一，不可能做飼料規格化，飼料一定要規格化嘛。」

而廚餘養豬戶最多的桃園市，協會不滿政策毫無轉圜餘地，將號召北中南廚餘養豬戶5日下午開會，決定是否以全國聯合拒載廚餘來回應政府。

桃園市養豬協會理事長林承德認為，「真的是反過來環保尖兵把我們處理掉。你知道嗎？要讓它全省癱瘓才可以啊，我們全部都不要來載廚餘啊，全部都丟給政府處理啊！」

環境部統計家戶與事業廚餘每日約1324公噸，但廚餘養豬戶估上看2000噸。過去他們免費處理，如今政策阻斷，未來可預期餐廳、團膳、加工廠會增加處理成本並轉嫁消費者，又或是乾脆隨意棄置，他們認為這都不會是社會所樂見的代價。

