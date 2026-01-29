政院拍板刑法修正草案 未成年遭性侵20歲前不計追訴期

已被判刑定讞的毛畯珅，2年內侵犯多名幼童，經家長檢舉全案才曝光，但並非所有的兒少性侵案件，加害人都有受到法律制裁。

兒少性侵案被害人B小姐表示，「五、六年級的時候，覺得就講出來家庭會被破壞。到我30幾歲的時候，MeToo事件我才講出來。我的不起訴書，他是寫說我的追訴期已經過了14天。流程跑快一點的話，那是不是我的案子就可能被起訴？」

B小姐的親身遭遇並非國內唯一個案。有不少性侵害被害人在年少時期被侵犯，但年幼不願說出口，長大終於鼓起勇氣，卻受限法規已過追訴期，無法究責。

法務部次長黃謀信說明，「兒少性侵害犯罪被害人，他有一個特點，他可能不敢或不能、或不知來告訴。原來我們《刑法》規定，犯罪追訴權是從犯罪成立之日開始起算；這一次把他修正，從他滿20歲之後才開始起算。」

為了擴大保護兒少性侵害被害人，行政院拍板通過《刑法》修正草案，明定性侵害犯罪的成立日，從被害人滿20歲起算，20歲前都不計入時效。目前這類案件的被害人，儘管已經成年，只要追訴期時效尚未消滅，未來也能改用新法計算。

暖暖Sunshine協會執行長湯淨認為，「初步來說，我們認為是滿好的方向。因為兒少在他受到性侵的時候，其實90%都是受到熟人性侵，那在這樣子高度被孤立，或者是被壓迫的情況下，其實很難去站出來。」

勵馨基金會執行長王玥好指出，「說出來、寫出來，這個是一個大概是其實就說這麼幼小孩子，他能夠做的就是這樣子。聽見的這些大人們，我們要幫孩子做更多的事情，就是用各種客觀的證據幫他記錄下來。」

不少民團肯定修法，但被害人在未成年階段受害，蒐證相對困難，也齊聲建議調整證據法則，別讓案件進入調查又面臨層層關卡。

不僅政院提修法，立法院也初審通過《刑事訴訟法》修正草案，擴大預防性羈押事由，納入酒駕、兒少性剝削條例等罪。只要嫌疑重大、有事實足認有反覆實行同一犯罪之虞，將來修法通過，就會面臨羈押處分。