政院拍板刑法等修正案 故意殺人及兒虐致死判10年以上者不得假釋

法務部次長黃謀信。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 行政院會今（30）天拍板刑法、刑法施行法及監獄行刑法修正草案，將函請司法院會銜送請立法院審議。行政院長卓榮泰裁示，這次修法就故意殺人及兒虐案件，在被告經法院判決處無期徒刑或有期徒刑逾10年的情形，不可假釋，以嚇阻此類型犯罪，彰顯社會公義；另外，依據113年憲判字第2號及第8號判決意旨，就被告行為時的責任能力、就審能力認定及得否科處死刑，以及假釋與撤銷假釋的規範，要作通盤修正。

法務部指出，這次有關「中華民國刑法」部分條文修正草案、「中華民國刑法施行法」第7條之2、第7條之3、第7條之4修正草案及「監獄行刑法」第148條和第156條修正草案的重點包括：精神障礙或心智缺陷不得處以死刑、增訂故意殺人及兒虐致死案件不得假釋、裁判確定前的羈押日數全數納入假釋執行期間，以及死刑定讞待執行期間不折抵刑期等。

此次修法是配合司法院釋字第801號及憲法法庭多項判決，並參考外國立法例，廣納學界、司法實務與相關機關意見；因應修法，法務部也修正刑法施行法中的新舊法適用原則。法務部指出，會以「從舊從輕」為原則。也就是新法上路後，不會回溯舊案，若新法較輕，舊案也可適用新法。

刑法相關法案五項修法重點如下：

一、「精神障礙或心智缺陷者不得判死刑」，行為時或審判中因精神障礙、心智缺陷導致自我辯護能力不足，不得科處死刑。

二、增訂「特殊重大暴力犯罪不得假釋」，未來凡故意殺人、殺人未遂或虐童致死、致重傷，若被判處無期徒刑或10年以上徒刑者，一律不得假釋。若無期徒刑受刑人假釋後再犯同類重罪確定，將撤銷假釋、重新執行原刑，杜絕再犯。

三、「裁判確定前羈押日數一律折抵」，修法草案明定，裁判確定前的羈押日數，全部納入假釋要件的「已執行期間」，不再區分是否逾一年，回應憲法平等原則。

四、針對撤銷假釋後的殘刑執行，修正後將依罪情比例計算，不再一律執行20或25年，避免刑期不均。無期徒刑受刑人撤銷假釋，將執行原無期徒刑；有期徒刑受刑人撤銷假釋，殘刑為10年以下將全部執行完畢，殘刑為10年以上，則在執行10年後，依假釋原則執行。

五、死刑定讞待執行期間不折抵刑期。修法草案明定，死刑定讞但尚未執行的收容期間，不得折抵刑期，也不計入假釋期間，以確保刑罰執行嚴謹。

