政院拍板加重毒駕刑責草案 致重傷、致死者沒收涉案車輛

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警方處理車禍，撿到電子煙，但男子矢口狡辯。警方對男子說道，「你現在是依托咪酯陽性。」涉嫌毒駕的男子，10日載女友外出，在新北中和區追撞一台機車，害騎士骨折。

新北市中和分局錦和派出所長梁世詮表示，「男子疑似因施用毒品後，致精神狀態受影響，追撞前方停等紅燈之機車。」

毒駕害人害己，累犯也不在少數，新北市公告的最新累犯名單，其中一名潘姓男子被特別點名，1年內4次毒駕、被禁考駕照10年，但卻多次無視法規，無照上路。

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新北市交通裁決處副處長林碧芬說明，「第1次毒駕的時候，其實是他已經被註銷駕照1年了，那後面的話，已經還有毒駕3次，他每一次都被禁考3年。他就是違規無照，然後一直上路。」

毒駕衝擊治安，受到社會關注，行政院會11日拍板通過《刑法》修正草案，將毒酒駕脫鉤，全面提高毒駕刑責。單純毒駕行為拉高到5年以下徒刑；毒駕致重傷，從最重7年徒刑，提高到最重10年徒刑；毒駕致死最重則判12年，要是屬於10年內再犯，最重維持無期，但最低拉高到從7年起跳。

法務部檢察司長張曉雯指出，「本次也增訂了有關於沒收行為人或第三人車輛的這個所有的規定，是為了遏止車輛的所有權人，任意或無正當理由，將車輛交付給服用酒類或施用毒品者使用。」

修法新增的一大重點，也納入沒收車輛規定，無論車輛所有人是誰，犯下毒駕致死或致重傷，涉案交通工具都將被沒收。但面對毒駕亂象，除了從修法重懲下手，在第一線執勤的警察，安全也不可忽視。

警政署副署長李文章表示，「強化員警的安全站位，善用車輛阻車的設備，還有提升毒駕的辨識行為能力，改善破窗的一個設備，並要求毒駕的犯嫌，熄火下車，接受檢查。」

要讓員警執勤兼顧安全，警政署也規劃精進裝備，更預告近期將實施毒駕大執法，全台查緝取締。

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