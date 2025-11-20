政院拍板勞保條例修法 明定「政府撥補並負最終支付責任」

過去立法院朝野要求將政府撥補勞保基金與最終支付責任入法，行政院在20日院會通過《勞工保險條例》第66條、第69條修正草案，將政府年度撥補與「負最後支付責任」正式入法。行政院院長卓榮泰強調，此次修法是將現行做法制度化，以確保基金流量穩健，展現政府維護勞工權益的決心。

行政院在20日院會通過《勞工保險條例》第66條、第69條修正草案，將政府年度撥補與「負最後支付責任」正式入法。行政院發言人李慧芝轉述行政院長卓榮泰在院會中的裁示，表示勞保是勞工最關鍵的退休保障制度，政府逐年編列預算挹注基金並搭配多元投資，使基金規模已提升至新台幣1.2兆元。

卓榮泰強調，本次修法是將現有機制制度化，展現政府保障勞工權益的決心，李慧芝轉述說：『(原音)院長表示，勞工保險是勞工最重要的退休保障制度之一，為穩定基金流量，政府自2020年起開始逐年編列預算撥補勞保基金，撥補金額持續增加，搭配多元投資，基金規模已經達到了新台幣1.2兆元，顯示政府撥補對勞保財務是有正面的助益。本次修正將政府現行每年撥補及負最後支付責任之立場入法明定，展現政府確保勞保制度穩健運作的決心與承諾。』

勞保司司長陳美女指出，本次修法明確將政府撥補列為基金來源之一，並將政府負最終支付責任入法。她表示，政府近年編列預算撥補，金額由200億元逐年提高至1,300億元，累計高達5,170億元；過去6年基金實際收益達4,320億元，基金餘額自2019年的7,188億元成長至今年9月的1.2兆元，顯示撥補對提升基金水位與財務穩定具有明顯效果。

財政部長莊翠雲也表示，政府對勞保財務的承諾從未停留在口號，過去多年皆以實際撥補行動支撐基金運作，這次入法更能強化制度穩定性，也是因應朝野共同支持的政策方向，盼立法院審議能順利推動。

另外，年初公布的勞保財務精算報告指出勞保破產年限雖因政府撥補與投資績效改善而延後，但財務結構仍存在壓力；同時，近年薪資水準持續上升，但投保級距多年未調整，形成「所得成長與保費未同步」的落差。

對此，勞動部長洪申翰回應表示，社會上確有相關討論，政府將在評估對勞保財務影響後再行研議，並審慎推動相關政策，以維持勞保制度永續。