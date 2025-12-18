政院拍板國安修法 退休軍公教一審有罪只能領半數月退
〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今天將通過國安法、陸海空軍軍官士官服役條例、國軍退除役官兵輔導條例等修法草案，其中國安法修法，退休軍公教若危害國安，現行要判決有罪確定後才能執行，但因審判程序耗時，後續追繳困難，因此擴大適用範圍，只要一審有罪，就只能領半數的月退。
根據國安法修正草案，對於退休軍公教暫停或剝奪其請領退休職、退伍給與權利，除違反內亂外患、國安等罪外，考量2020年制定公布「反滲透法」立法，為避免境外敵對勢力對我國民主選舉制度及社會秩序干預及危害，因此針對滲透行為也納入停止退休給與的範圍。而判決無罪確定者，即恢復發給並補發其經停發退休給與。
配合國安法修法，「陸海空軍軍官士官服役條例」修正草案，將軍官、士官於現役或停役期間，涉犯國安法所列之罪，經判處有期徒刑確定，即不發退除給與，退伍後始予判刑確定者，喪失其領受退除給與權利，已支領部分，併予追繳之，期能有效杜絕洩密事件，展現政府守護國家安全決心。
至於輔導條例修正草案，對於退除役官兵具有服役條例或其他法律，例如兩岸條例，所定「停止」領受全部或部分退伍給與權利事由者，於其停止領受期間，應「同步停止」輔導條例規定權益。此外，增訂對於退除役官兵「無月退伍給與」，經權責機關裁處罰鍰者，按該裁處罰鍰數額，停止一定期間(1年以上5年以下)輔導條例規定之權益。
