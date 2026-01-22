政院拍板國民年金給付提高！老年年金每月4049元→5000元

行政院召開院會後記者會。（張薷攝）

行政院會今拍板國民年金新制，方案包含老年年金基本保證每月調升至5000元，身障基本保證年金提高至6715元，新增CPI成長率達3％隨即調整的配套，同時放寬排富標準等3大重點，預估政府一年所需經費約860億元，今年度將以追加預算支應，逾176萬民眾受惠。

行政院長卓榮泰指出，提高給付所需經費，需待中央政府本年度總預算案完成法定程序後，再透過追加預算方式編列，籲請立法院考量民生需求與弱勢福祉，儘速展開總預算審議並給予支持。

國民年金現行給付水準長期受外界議論，衛福部表示，早在101年時候，老農津貼、社福津貼及國民年金共同採用每4年與物價連動之定期調整機制。最近一次國保給付的基本數額是在113年調整。考量原定最低給付之基本數額偏低，調整幅度有限，難以即時反映物價波動支應基本生活所需，此外也放寬排富門檻。

衛福部指出，為期國保給付更貼近實際生活水平，衛福部啟動本次修法，計有三大調整方案，包括「給付基本數額」由現行每月4049元直接調高為5000元，身心障礙基本保證年金調高至6715元、「新增CPI成長率達3％」隨即調整的配套。

其次是放寬排富標準，將個人年所得由50萬元調整為60萬元，不動產由500萬元調整為1,025萬元，並刪除唯一自住房屋扣除額上限，以避免民眾因自住需求而有被排除保障之外。預估政府一年所需經費約860億元，逾176萬民眾受惠。

衛福部補充，本次國民年金修法重點包括：一、修正基本數額及增訂CPI3％期中檢討配套；二、修正排富標準及建立調整機制；三、修正強制配偶代繳保費及罰鍰規定。希望透過本次修法，精進國民年金制度，提升國保民眾的基本經濟生活保障。

