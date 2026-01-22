政院拍板國民年金給付調升至5000元 唯一自住房免列資產計算

行政院會於今（22）日正式通過「國民年金法」修正草案，拍板定案三大重點，包含提高給付水準、放寬排富門檻以及建立物價即時調整機制。此次修法預計將老年年金基本保證等給付調高至5000元，政府每年預估投入約860億元預算，將有約176萬名民眾可望受惠。

行政院長卓榮泰。（圖／行政院YT頻道）

針對給付金額調整細節，衛福部社會保險司長張鈺旋指出，老年年金基本保證、遺屬年金及原住民給付的基本數額，將由現行的每月4049元調升至5000元，增幅約為23.5%。此外，身心障礙基本保證年金也同步調整，金額由5437元提高至6715元。衛福部說明，此次調整旨在因應物價上漲趨勢，以維持受領者的基本消費能力。

行政院拍板國民年金調升至5000元。（圖／資料照）

在排富門檻方面，修正草案亦做出重大變革。個人年所得門檻將從現行的50萬元提高至60萬元，不動產門檻則調整為1025萬元。草案同時刪除了唯一自住房屋扣除額上限的規定，未來該項資產將不再列入計算範圍，此舉是為了避免民眾僅因持有自住房屋，而喪失領取年金保障的資格。

為了讓年金給付能更即時反映物價變動並維持實質消費力，未來國民年金基本數調整機制將不再受限於每4年檢討一次。根據新制規劃，若2026年調整後的2年內，消費者物價指數（CPI）累計成長率達到3%，政府即可啟動即時調整機制。

