政院拍板國民年金給付調高、放寬排富門檻「176萬人可望受惠」...卓榮泰籲立院考量弱勢福祉快審總預算

政院今（22）日拍板通過衛福部「國民年金法部分條文修正草案」，調高給付金本數額、新增隨同CPI3%調整配套、以及放寬排富標準，預計176萬民眾受惠。行政院長卓榮泰在院會中裁示，調高發放額度部分需總預算通過後，透過追加預算方式編列，籲請立院考量民生需求，展開總預算審議。

衛福部表示，早在101年時候，老農津貼、社福津貼及國民年金共同採用每4年與物價連動之定期調整機制。最近一次國保給付的基本數額是在113年調整。考量原定最低給付之基本數額偏低，調整幅度有限，難以即時反映物價波動支應基本生活所需。

此外，相關所得及不動產的排富標準，自國保開辦18年以來也未曾調整，與當前經濟環境及資產水準顯有落差。因此，為期國保給付更貼近實際生活水平，衛福部啟動本次修法，計有三大調整方案。

衛福部指出，包括「給付基本數額」由現行每4049元直接調高為5000元，身障為6715元、「新增CPI成長率達3%」隨即調整的配套，同時「放寬排富標準」，將個人年所得由50萬元調整為60萬元，不動產由500萬元調整為1025萬元，並刪除唯一自住房屋扣除額上限，以避免民眾因自住需求而有被排除保障之外，「預估政府一年所需經費約860億元，逾176萬民眾受惠。」

衛福部進一步補充，本次國民年金修法重點包括：一、修正基本數額及增訂CPI3%期中檢討配套；二、修正排富標準及建立調整機制；三、修正強制配偶代繳保費及罰鍰規定。希望透過本次修法，精進國民年金制度，提升國保民眾的基本經濟生活保障。

政院發言人李慧芝轉述行政院長卓榮泰在院會中裁示，卓榮泰表示，本次國民年金修改後調高的發放額度部分，倘若自今年起實施，所需經費要等到中央政府總預算完成法定程序後，再透過追加預算方式編列，籲請立法院考量民生需求、弱勢福祉展開總預算審議，落實政府照顧。

