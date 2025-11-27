政院拍板國防特別條例草案 「因應中共威脅」首度入法

行政院會今天通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案。(記者叢昌瑾攝)

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今天通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，2026至2033年預算上限暫匡1.25兆元。根據特別條例草案，立法目的為，因應「中共軍事威脅」持續擴增，與過去的軍購特別條例僅寫入「敵情威脅」有所不同。對此，國防部長顧立雄表示，不管是敵情威脅或中共軍事威脅，我們都要應對強化自我防衛能力決心與能力，這當然都是在應對中國軍事的擴張。

草案第一條為，因應中共軍事威脅持續擴增，為建置可強化國軍防衛韌性與不對稱戰力之武器及裝備，運用重層攔截網，打造台灣之盾；引進高科技及人工智慧，加速擊殺鏈；厚植國防產業，打造非紅供應鏈之強韌防衛體系，以提升聯合作戰效能，確保國家安全，特制定本條例。

廣告 廣告

國防部在總說明指出，鑒於中共近年大幅增加國防預算投資，考量中共軍事實力及反介入(拒止)友盟支援能力不斷增長，對我猝然突襲機率升高，國軍為因應當前迫切威脅、完備多域拒止，有必要建構多層次削弱及強韌之防衛作戰體系。這項特別採購具三大特色，包括建構重層防衛體系，打造台灣之盾；引進高科技與人工智慧，加速擊殺鏈；厚植國防產業，打造非宏供應鏈。

條文中明訂7大採購項目包括：1、精準火砲；2、遠程精準打擊飛彈；3、無人載具及其反制系統；4、防空、反飛彈及反裝甲飛彈；5、人工智慧輔助與指揮、管制、通信、資訊、網路、情報、監視及偵察(C5ISR)系統；6、強化作戰持續量能相關裝備；7、台美共同研發及採購合作之裝備、系統。

草案條文指出，特別預算所需經費上限為1兆2500億元，以特別預算方式編列，預算編製不受預算法第23條不得充經常支出規定之限制，但經費額度因匯率變動影響超過上限部分，得以總預算方式編列。所需經費得以移用前年度歲計賸餘或舉債方式辦理，每年度舉債額度不售公債法第5條第7項規定之限制。

條文規定，特別條例及特別預算施行期間自公布日施行至2033年12月31日止，期滿未及執行部分，必要時得經行政院核定酌予延長，不過僅限針對履約驗收付款階段之延長，不得新增採購項目。

行政院會今天通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案。(記者鍾麗華攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

台灣追加國防預算 美國務院表歡迎：支持獲取關鍵防衛能力

賴清德示警2027 聲量看政治：台灣正式進入全球地緣政治時代

總統宣布追加1.25兆國防預算 國台辦氣炸嗆「自取滅亡」

否認1.25兆軍費受美施壓 賴清德：壓力來自併吞者中國

