政院拍板國防特別預算條例草案 匡列1.25兆元8年內籌獲7類項目

（圖／行政院新聞傳播處）





針對中國對台灣與印太區域日益加劇的威脅，總統賴清德昨（26）日召開國安會議，並於會後主持記者會，提出《堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制》及《強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業》兩大行動方案。賴清德也宣布將投入新台幣1.25兆元的國防特別預算。今（27）日行政院院會也通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，將函請立法院審議。該特別條例匡列1.25兆元預算，預計8年內籌獲「精準火砲」、「遠程精準打擊飛彈」、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」、「無人載具及其反制系統」、「強化作戰持續量能相關裝備」、「AI輔助與C5ISR系統」、「台美共同研發及採購之裝備、系統」等7類項目。

行政院長卓榮泰說，本次通過的特別條例是為強化民主防禦能力及國防關聯產業發展，一方面取得更先進精密的新式武裝力量，另一方面推動國防及軍工相關產業升級轉型。真正的和平，是靠實力得來，當國家具備實力，就能爭取和平，讓人民毋須上戰場，期盼國人同胞能夠支持。

卓院長表示，總統昨（26）日在國安高層會議後之「守護民主台灣國安行動方案」記者會，已清楚說明提出本特別條例之理由；然而自昨日迄今，仍有部分悖離事實之言論不斷出現，他要懇求國人同胞及國內各政黨，「沒有國哪有家，沒有國哪有黨」，此時此刻應拋棄政黨成見，以國、以家、以人民為念。

卓揆指出，過去這段時間，中共持續以各種形式侵擾台灣，因此政府極力向國人表達，政府有守護國家主權與安全的能力及決心；然而面對中共侵擾的形態與頻率持續升高，政府更應負責任地向國人說明，此時此刻台灣更需要提高自我防衛能力，同時也要讓全世界理念相同的夥伴們清楚明白，唯有台灣自己具備足夠實力，對方才能提供助力。

（圖／行政院新聞傳播處）

卓榮泰進一步指出，當前全球許多地區及國家，包括印太地區的紐澳、日本、韓國、菲律賓，以及歐盟、德國與美國等國家，皆持續重新檢討並顯著提高其國防預算，台灣身處第一島鏈關鍵位置及地緣政治最敏感區域，更不可能不提升自我防衛能力。同時，就世界局勢而言，若非中共霸權四處擴張、侵擾行動無限上綱，世界各國毋須採取此等提升防衛工作。

卓院長強調，我們是負責任的政府，必須在此時做出強化台灣防衛韌性的決定，期盼國人同胞能夠支持，也希望在野黨看清事實、審慎瞭解目前局勢。也唯有如此，政府才能告訴國人，「真正的和平，是讓大家不用上戰場；真正的和平，是靠實力得來」，國家具備實力，就能爭取和平，讓人民毋須上戰場；倘若缺乏實力，一旦敵對勢力懷有不當企圖欲來犯時，台灣將無法及時展現防衛能力，也難以展現一個負責任政府應有的態度。

（圖／行政院新聞傳播處）

卓揆表示，本次通過的特別條例是為強化民主防禦能力及國防關聯產業發展，一方面希望取得更先進精密的新式武裝力量，另一方面亦推動我國國防及軍工相關產業升級轉型，成為高科技產業之外，另一股助長國內經濟成長的新力量。卓院長強調，世界各國在評估國防產業的製造生產能力時，都將台灣列為另一個新興且重要力量的崛起，因此政府應審慎且積極把握契機，將外部侵擾轉化為加強自我能力及加大產業發展的力道。卓院長也請國防部與經濟部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成立法程序。

