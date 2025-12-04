政院拍板廚餘養豬2027退場 地方可自行提早禁止

農業部長陳駿季表示，「禁止使用廚餘養豬，一直是我們農業部既定的政策。」

防堵非洲豬瘟，行政院4日正式拍板2027年全面禁止廚餘養豬，農業部長陳駿季指出，一直輔導轉型，廚餘養豬戶從7年前的2048場，如今只剩421場，會先給1年轉型期，明（2026）年起有條件開放事業廚餘養豬，但縣市政府可提早禁。

陳駿季指出，「在這個最後期限之前，地方政府如果覺得說它已經可以完全禁止的話，那地方政府隨時可以公告該縣市的禁止廚餘養豬。」

廣告 廣告

至於明年起開放1年使用事業廚餘養豬，環境部正面表列，餐廳、學校部隊廚餘、超市賣場過期食品、食品加工廠廢渣與下腳料，還有植物性料源可用，家戶、小吃攤、公寓大樓禁用。至於餵吃什麼，要地方政府先審查。

農業部畜牧司長李宜謙說：「他要列出清單，經過地方政府審視跟同意之後，他才可以來使用廚餘來餵飼。」

想在轉型期間廚餘養豬，除了落實高溫蒸煮，還要加裝蒸煮溫度影像監視系統、車輛GPS。要不要花錢裝只能用1年的設備，環境部表示，豬農可自行評估。

環境部次長沈志修指出，「今天開始拍板之後，補助還是在50%，所以養豬農自己要做好選擇，是要轉吃飼料，或者是要繼續來使用1年。」

若選擇廚餘改飼料，明年1月底前，每頭豬農業部補助3600元，但過了期限補助砍半，另外也會助餵飼設備。

全國養豬戶最多的屏東縣，養豬頭數破百萬，更是黑豬重要基地，縣府隨後宣布，提早全面禁止廚餘養豬。

屏東縣副縣長黃國榮指出，「現在其實就是禁止，全面禁止家庭廚餘以及事業廚餘的使用，這部分的話也就是我們的標準，是比中央更加的嚴。」

根據農業部統計，目前已經有14縣市，提早宣布全面停止廚餘養豬。

更多公視新聞網報導

全力防堵非洲豬瘟 高雄關加強金門小三通邊境檢疫

非洲豬瘟暫無外擴 中央研擬是否11/6中午解封

豬隻禁宰令擬如期解封 農業部：11/6有望成除疫起始點

