政院拍板提高國民年金 估176萬人受惠

▲行政院會今日拍板通過《國民年金法》修正草案，包括給付基本數額由現行每月4049元直接調高為5000元，同時放寬排富標準，估計約176萬人受惠。（圖／記者陳威叡攝，2026.01.22）

[NOWnews今日新聞] 為適時反映物價並建立與時俱進的彈性制度，行政院會今（22）日通過《國民年金法》修正草案，包括「給付基本數額」由現行每月4049元直接調高為5000元（身障為6,715元）、新增CPI成長率達3%隨即調整的配套，同時放寬排富標準，將個人年所得由50萬元調整為60萬元，不動產由500萬元調整為1025萬元，並刪除唯一自住房屋扣除額上限，以避免民眾因自住需求而有被排除保障之外，預估政府一年所需經費約860億元，逾176萬民眾受惠。

衛福部指出，早在2012年之際，老農津貼、社福津貼及國民年金共同採用每4年與物價連動定期調整機制。最近一次國保給付的基本數額是在2024年調整。考量原定最低給付基本數額偏低，調整幅度有限，難以即時反映物價波動支應基本生活所需。此外相關所得及不動產的排富標準，自國保開辦18年以來也未曾調整，與當前經濟環境及資產水準顯有落差。

衛福部指出，為期國保給付更貼近實際生活水平，衛福部啟動本次修法，計有三大調整方案，包括「給付基本數額」由現行每月4049元直接調高為5000元（身障為6715元）、新增CPI成長率達3%隨即調整的配套，同時放寬排富標準，將個人年所得由50萬元調整為60萬元，不動產由500萬元調整為1025萬元，並刪除唯一自住房屋扣除額上限，以避免民眾因自住需求而有被排除保障之外。預估政府一年所需經費約860億元，逾176萬民眾受惠。

衛福部補充，本次國民年金修法重點包括，修正基本數額及增訂CPI3%期中檢討配套；修正排富標準及建立調整機制；修正強制配偶代繳保費及罰鍰規定。希望透過本次修法，精進國民年金制度，提升國保民眾的基本經濟生活保障。

