政院拍板提高國民年金！放寬排富、即時反映物價調整 176萬人受惠

行政院會拍板通過《國民年金法》修正草案，提高國民年金給付水準、放寬排富門檻，約176萬人受惠。衛福部提供



行政院會今（1/22）通過《國民年金法》修正草案，提高國民年金給付水準、放寬排富門檻落實居住正義，並建立即時反映物價的調整機制等共三大重點，預估政府每年投入約860億元，約176萬人可望受惠。

藍白強推停砍年金修法，政院、考試院及民進黨立院黨團收聲請釋憲，綠營另闢戰場，推動國民年金修法。根據政院通過修法草案內容，提高相關給付金額。

衛福部表示，早在2012年，老農津貼、社福津貼及國民年金共同採用每4年與物價連動之定期調整機制。最近一次國保給付的基本數額是在2024年調整。考量原定最低給付之基本數額偏低，調整幅度有限，難以即時反映物價波動支應基本生活所需，因此提出修法。

廣告 廣告

修正草案中明定，老年年金基本保證、遺屬年金及原住民給付，基本數將由現行每月4049元調升至5000元，增幅約23.5%；身心障礙基本保證年金則由5437元提高至6715元。衛福部表示，此次調整有助因應物價上漲，維持受領者基本消費能力。

修正草案也放寬排富門檻，並落實居住正義。根據草案內容，個人年所得門檻將由現行50萬元提高至60萬元，不動產門檻調整為1025萬元，並刪除唯一自住房屋扣除額上限，該項資產不再列入計算，以避免民眾僅因持有自住房而喪失年金保障資格。

此外，為使給付更能反映物價變動、維持實質消費力，未來國民年金基本數調整將不再受限於每四年檢討一次的機制。若2026年調整後兩年內消費者物價指數（CPI）累計成長率達3%，即可啟動即時調整。

衛福部指出，政府每年投入約860億元經費，持續守護國民年金受益人的經濟生活，草案通過後，預計可讓約176萬人受惠。

更多太報報導

曝美台已合作無人機、設彈藥測試場 谷立言：不受脅迫創造對話空間

虛驚！李政厚遭洛杉磯機場扣留 原因讓人傻眼

「詹能傑給我起來！」共用面罩義消慟發聲：吸不到氧氣 捨命救人時間軸曝