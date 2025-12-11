政院拍板提高農退儲金撥付比 政府、農民負擔改6比4

行政院今日(11日)院會通過《農民退休儲金條例》第2條及第7條修正草案，提高農退儲金政府撥付比例，由現行比例拆半調整為農民40%、政府60%，以減輕農民的經濟負擔。行政院副院長鄭麗君表示，本次修法核心目標在於「提升老年農民照顧」與「鼓勵農民自我儲蓄養老」，在不影響退休保障水準且維持農民與主管機關每月共同提繳的前提下，調整雙方負擔比例，提高政府分攤、降低農民負擔，以提升參與意願。

在現行制度下，農民退休儲金由農民與政府採1:1提繳，農民可選擇以每月基本工資1%至10%作為提繳比率。若以2026年最低工資新台幣2萬9,500元、提繳10%試算，在新制提撥比例改為4:6(農民負擔40%、政府負擔60%)之後，每月提撥金額將可從2,950元降低至2,360元，政府則由2,950元提高至3,540元。

若農民提繳達30年，以最低工資2萬9,500元(成長3%)、報酬率4%試算，月領農退儲金維持2萬8,692元不變，農民總提繳金額則減少33萬6,834元。

至於調整提撥比例後，政府將會增加多少支出？農業部主秘林家榮表示，針對每位農民，政府每個月必須多提繳590元，一年約6億元。

農業部強調，修法目的在於透過實質降低農民負擔，強化退休儲蓄誘因，並配合政府推動農民社會安全與經濟安全的整體政策方向。