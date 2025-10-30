政院拍板新移工政策！企業替本國勞工加薪2000元 就可「增聘1移工」

行政院在今（30）日院會拍板通過跨國勞動力精進方案，勞動部指出，除了現有的3K5級制外，再推出三方案，企業每加薪一位本國勞工2000元，就在3K5級制核配名額外多一位移工名額，最高不得超過其勞保投保人數10%，且採此方案之雇主，其所聘僱移工名額最高上限，由原本的勞保投保人數40%提升至45%。對此，行政院長卓榮泰表示，除海外延攬中心在明年第一季上路之外，其餘政策在明年元月就要密集實施，並要適時滾動檢討。

勞動部表示，為改善產業反映勞動力不足之缺工及國人低薪問題、面臨國際上對於跨國勞動力推動公平招募趨勢，提出國家整體勞動政策，將以本國勞工為主、跨國勞動力為輔，在「本勞權益優先」、「強化人力素質」、「擴大用人留才」及「強化政府效能」等四大原則下，規劃四大方案，多元管道改善產業缺工及本國勞工低薪問題。

​ 製造業加薪本國勞工 增加移工名額 ​



勞動部指出，第一、「製造業加薪本國勞工、增加移工名額」，為了讓製造業補足基層人力需求，暨兼顧本國勞工薪資條件提升，勞動部規劃新增製造業移工附加名額核配機制。

製造業雇主為其聘僱全時工作之本國籍勞工加薪，每加薪一位本國勞工2000元，就在3K5級制核配名額外多一位移工名額，最高不得超過其勞保投保人數10%，且採此方案之雇主，其所聘僱移工名額最高上限，由原本的勞保投保人數40%提升至45%。

放寬外國技術人力留用上限 ​​



勞動部續指，第二是「放寬外國技術人力留用上限」，規劃開放符合轉任技術人力條件之資深移工，雇主得申請全數留用，製造業技術人力核配上限由25%放寬至100%，以協助雇主留用資深移工轉任外國技術人力，但移工、外國技術人力及外國專業人才，合計仍不得超過總員工50%。

旅宿業、商港碼頭業 引進外國技術人力 ​​



勞動部說，將同時鬆綁技術人力健康檢查、生活照顧管理及住宿等規範，第三是「旅宿業及商港碼頭業引進外國技術人力」，開放「旅宿服務工作」、「商港碼頭貨物裝卸集散工作」得聘僱外國技術人力且直接從海外引進，雇主為其聘僱全時本國籍工作者加薪，每加薪一位本國勞工2000元，就多一位外國技術人力名額，最高不得超過其勞保投保人數10%。

​​ 強化政府效能



最後，勞動部表示為「強化政府效能」，面對移工公平招募國際趨勢，勞動部將成立跨國勞動力延攬中心及布局海外據點，專責處理引進跨國勞動力招募及測驗相關事宜，具體落實國對國直接聘僱；另將增設直聘服務據點，整合雙語人力資源，強化移工轉換雇主相關服務，以提升公共服務品質。

對此，卓榮泰裁示，本案後續推動，除海外延攬中心在明年第一季上路之外，其餘政策在明年元月就要密集實施，要適時滾動檢討，請勞動部、經濟部及交通部，與社會各界妥為說明，化解可能的疑慮，讓外界瞭解政府解決產業缺工及保障勞動權益的積極作為，共同促進國家經濟發展及提升國家競爭力。

