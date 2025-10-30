政院拍板旅宿業可聘移工 觀光署：開放房務清潔等四項工作

針對旅宿業缺工議題，行政院會今天拍板開放中階移工從事旅宿業，須符合替一名本勞加薪才能聘請一名移工、聘請上限為勞保投保員工的10%，以及移工薪資門檻3萬2000元、要有華語能力等條件，預計最快明年第一季上路，可望解決旅宿業人力缺口。交通部觀光署長陳玉秀表示，開放可從事工作包含房務、清潔、櫃檯跟餐飲。

行政院會今天拍板跨國勞動力精進方案，重點包含為本土勞工加薪藉以增額開放移工、留任久用，以及設置跨國勞動力延攬中心，強化政府效能，預計明年首季上路。

立法院交通委員會今天邀請交通部及觀光署署長陳玉秀就「900萬國際旅客達標情形及旅宿業歇業缺工情形振興改善措施」進行專題報告，並備質詢。

陳玉秀在立法院備詢時指出，旅宿將開放的中階勞工可以做的項目為房務、清潔、櫃檯及餐飲。

根據觀光署提出的業務報告，民國112年調查顯示，旅宿業房務清潔人力缺口為6600人，今年度勞動力供需情形則正在調查中。

為補足人力缺口，觀光署112年4月起到113年9月實施補助旅宿業穩定接待國際旅客服務量能，補助旅宿業新聘房務及清潔人員，符合資格者可申請每月新台幣5000元補助，合計新聘任2811人。

觀光署指出，爭取僑外生畢業後留台方面，建議勞動部將僑外生評點制申請書表中的房務專技工作改為勾選制，簡化、便利業者流用僑外生，截至今年10月核可人數為1153人。此外，也建議勞動部開放畢業僑外生從事旅宿服務、放關外籍實習生相關規定等，以利旅館業者後續攬才。

觀光署旅宿組副組長鄭憶萍接受媒體聯訪時補充，目前規畫聘請中階移工的業者需要符合一比一規定，也就是替一名本國勞工加薪2000元，才能聘請一名移工，聘請移工的上限，為勞保投保員工的10%，意即業者若在勞保有100名員工，最高只能聘10名移工。

鄭憶萍說，移工條件部分，薪資門檻為3萬2000元，且要求基本要有華語能力，詳細技能資格的細節後續還會再協商。移工來源國則以勞動部跨國勞動力延攬中心將設海外據點的菲律賓籍移工優先，但仍以勞動部公告為主。預計最快明年第一季業者就可以引進移工，可望解決預計6600名的人力缺口。

觀光署另補充，開放移工的旅宿業為觀光旅館、一般旅館，民宿不在開放範圍內。

