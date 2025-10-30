政院拍板旅宿業可聘移工 觀光署：開放房務清潔等四項工作
移工薪資擬最低3.2萬元 民宿未納入開放範圍
針對旅宿業缺工議題，行政院會今天拍板開放中階移工從事旅宿業，須符合替一名本勞加薪才能聘請一名移工、聘請上限為勞保投保員工的10%，以及移工薪資門檻3萬2000元、要有華語能力等條件，預計最快明年第一季上路，可望解決旅宿業人力缺口。交通部觀光署長陳玉秀表示，開放可從事工作包含房務、清潔、櫃檯跟餐飲。
行政院會今天拍板跨國勞動力精進方案，重點包含為本土勞工加薪藉以增額開放移工、留任久用，以及設置跨國勞動力延攬中心，強化政府效能，預計明年首季上路。
立法院交通委員會今天邀請交通部及觀光署署長陳玉秀就「900萬國際旅客達標情形及旅宿業歇業缺工情形振興改善措施」進行專題報告，並備質詢。
陳玉秀在立法院備詢時指出，旅宿將開放的中階勞工可以做的項目為房務、清潔、櫃檯及餐飲。
根據觀光署提出的業務報告，民國112年調查顯示，旅宿業房務清潔人力缺口為6600人，今年度勞動力供需情形則正在調查中。
為補足人力缺口，觀光署112年4月起到113年9月實施補助旅宿業穩定接待國際旅客服務量能，補助旅宿業新聘房務及清潔人員，符合資格者可申請每月新台幣5000元補助，合計新聘任2811人。
觀光署指出，爭取僑外生畢業後留台方面，建議勞動部將僑外生評點制申請書表中的房務專技工作改為勾選制，簡化、便利業者流用僑外生，截至今年10月核可人數為1153人。此外，也建議勞動部開放畢業僑外生從事旅宿服務、放關外籍實習生相關規定等，以利旅館業者後續攬才。
觀光署旅宿組副組長鄭憶萍接受媒體聯訪時補充，目前規畫聘請中階移工的業者需要符合一比一規定，也就是替一名本國勞工加薪2000元，才能聘請一名移工，聘請移工的上限，為勞保投保員工的10%，意即業者若在勞保有100名員工，最高只能聘10名移工。
鄭憶萍說，移工條件部分，薪資門檻為3萬2000元，且要求基本要有華語能力，詳細技能資格的細節後續還會再協商。移工來源國則以勞動部跨國勞動力延攬中心將設海外據點的菲律賓籍移工優先，但仍以勞動部公告為主。預計最快明年第一季業者就可以引進移工，可望解決預計6600名的人力缺口。
觀光署另補充，開放移工的旅宿業為觀光旅館、一般旅館，民宿不在開放範圍內。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
旅宿缺工6600人！行政院將開放移工補4類工作
旅宿業長期反映人力招聘困難，行政院今日核定「跨國勞動力精進方案」，開放旅宿業引進外國技術人力，交通部觀光署說明，將開放外籍移工投入房務、清潔、櫃台、餐飲4個項目，目前國內旅宿業缺工約6600名，業者可依投保員工數的10％申請移工，最快明年第1季就能先從菲律賓引進人力。中時新聞網 ・ 8 小時前
觀光逆差破紀錄 觀光署長：不影響國旅
[NOWnews今日新聞]國人喜愛出國旅遊，但國際觀光客來台狀況卻不如預期，今年截至9月，觀光逆差高達805萬人次創下新高。觀光署長陳玉秀坦言，住宿昂貴，加上出國匯率相對便宜，國人偏好出國，或是當日來...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
要求開放高登島觀光 陳雪生竟脫口：20幾個兵久了可能變同性戀
立院交通委員會今（30）日針對「旅宿業歇業缺工振興」進行報告並質詢，國民黨立委陳雪生呼籲開放馬祖高登島觀光時，除希望觀光署與國防部繼續協調，更語出驚人的表示，高登島上20多個官兵也相當寂寞，「日子一久，同性戀都有可能啦」，此話一出也讓備詢的觀光署長陳玉秀仰頭笑了出來。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
川習會上場，先懂十五五規畫！台商未來5年必懂的世界規則：韭菜進化術
中國局勢有多艱難、未來5年經濟會如何走，商周第一時間深入中國經濟重鎮上海、昆山，展開為期8天的實地調查，揭開陸股創10年新高、上海豪宅1日售罄的真相！商業周刊 ・ 6 小時前
旅宿業明年開始可優先聘菲籍移工！ 最底薪資32k
行政院今（30）日通過勞動部「跨國勞動力精進方案」，其中包含開放旅宿業引進中階移工，以紓解業界長期缺工問題。觀光署長陳玉秀指出，旅宿業開放項目將涵蓋房務、清潔、櫃檯與餐飲四大類，招募對象以菲律賓移工為...華視 ・ 6 小時前
網傳新北三重水流公市場販售現宰豬肉 市府稽查確認解凍後出售
新北市政府今天表示，網傳新北市三重區水流公市場，有攤商販售現宰豬肉，農業局和經發局市場處聯合稽查小組今天前往稽查，確認攤商是昨天（29日）將冷凍豬肉解凍後出售，業者並且出示屠宰證明，並無違規。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 5 小時前
政院通過刑法修正案！故意殺人、兒虐致死「判10年以上者不得假釋」 心智缺陷不得死刑
近年兒虐案頻傳，引發社會怒火，紛紛喊話要加重相關刑罰。對此，法務部擬具相關修正草案，今(30)日經行政院院會討論通過，其中包含明定故意殺人、殺人未遂或兒虐致死及致重傷案件，經判處無期徒刑或有期徒刑逾1...華視 ・ 6 小時前
「我家孩子坐到專車了嗎」 律師驚：當兵有家長群組？
律師王至德昨（29日）發文分享在Dcard看到一名網友透露自家人入伍後，被加入一個軍中家長群組的經歷，卻發現群組內充斥著家長們不斷詢問「我家孩子坐到專車了嗎」、「什麼時候休假」等問題，最終有家長忍無可忍，直接在群內嗆聲「這裡不是幼兒園欸」，引發一場論戰。中天新聞網 ・ 6 小時前
無豬可賣了！台南「阿明豬心」、宜蘭「林場肉羹」公告店休
台中爆發非洲豬瘟疫情，全台活豬禁運禁宰再延長10天至11月6日中午12時，全台小吃業者多半表示將若無溫體豬，被迫將店休。台南74年老店阿明豬心冬粉表示「10/28起繼續休假」；海安路上的福生小食店也宣布店休到11月7日。宜蘭的林場肉羹已宣布休息至11月6日，台北巧之味手工水餃自10月30日起暫停門市營業。太報 ・ 23 小時前
旅宿業開放移工「涵蓋4大範圍」 業者引進需替本國勞工加薪兩千
針對旅宿業缺工議題，行政院今（30）日拍板開放引進中階移工來台。交通部觀光署表示，引進移工可從事的項目包含房務、清潔、櫃檯及餐飲等4項工作，起薪約3萬2千元。根據觀光署提出的報告，2023年旅宿業在房台視新聞網 ・ 3 小時前
超速撞死伸港小姊妹！至今未和解賠償 無照駕駛翁判1年2個月
彰化縣伸港鄉去年發生嚴重車禍，74歲蕭姓男子無照駕駛休旅車，撞上放學返家的陳姓3姊弟，導致10歲姊姊與9歲妹妹傷重不治。彰化地方法院今（30日）公布判決書，法官審理後認定，蕭男無照駕駛、超速且未禮讓行人，依過失致死罪判處有期徒刑1年2個月，全案仍可上訴。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
旅宿業移工薪資擬最低3.2萬 民宿不在開放範圍內
（中央社記者余曉涵台北30日電）因應旅宿業缺工議題，行政院會今天拍板開放中階移工從事旅宿業。觀光署指出，規劃要求薪資最低至少3萬2000元，將以勞動部布局的海外據點菲律賓優先，且開放對象不含民宿。中央社 ・ 6 小時前
川習會談前川普下令重啟核試 北京：盼美遵守承諾
美國總統川普今天在與中國國家主席習近平會面前，在社群平台上發文表示已下令五角大廈重啟核武器試驗。中國外交部回應表示，希望美方切實遵守《全面禁止核試驗條約》的義務和暫停核試驗的承諾，以實際行動維護全球戰略平衡與穩定。中國國防部發言人張曉剛則在下午的記者會說明，已注意到有關報導，並強調「中國的核政策是一貫和明確的」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前
當兵也有家長群組！一堆媽媽狂丟問題 她愣：不是幼稚園欸
當兵也有家長群組！一名網友分享，近日因家人入伍，自己因此加入家長群組，卻發現群內家長頻繁重複提問記事本已有的問題，還有人詢問「孩子是否坐上專車」、「到營了嗎？」，群內就有人忍不住直言「這裡不是幼稚園」，引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
川普稱中方同意暫停稀土出口管制 已「為世界解決」稀土供應問題
美國總統川普週四（10/30）表示，當天與中國國家主席習近平會談時，中方已同意暫停稀土出口管制，為期至少一年。他表示，已經「為世界解決」稀土供應的問題。太報 ・ 7 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 9 小時前
北士科T17、T18合意解約新壽首提「分手費」40億元 北市府下周續協商
台北市長蔣萬安預計2周確定與新壽解除北士科T17、T18基地契約。知情人士透露，北市府今天已收到新壽初步「分手費」報價共約40億元，市府要求金額要提出單據證明，部分項目還需要新壽補件，因此確切金額尚未出爐，預計下周繼續協商。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前
11月新制懶人包：普發一萬現金登記、公費流感、新冠疫苗二階開打、假日急症中心上路
11月新制除了公費流感疫苗開打，在醫療、交通、民生上也有不少變革。Yahoo新聞編輯室整理一系列11月新制，帶你一次了解，11月起有哪些事情需要留意！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 8 小時前
流水席「壓軸美食」上桌賓客全愣住 南部人秒懂含意：趕阿嬤的手段
流水席是台灣特殊的文化之一，尤其以中南部最為盛行，餐桌上時常出現澎湃的菜色與意想不到的料理。近日就有一名女網友吃流水席到尾聲時，突然端出一桶又一桶的冰淇淋，讓她超傻眼，詢問南部都這樣嗎？不少南部人看到後會心一笑，解釋「這是趕阿嬤的手段」。中時新聞網 ・ 19 小時前
反聖嬰訊號再度反轉！ 氣象專家示警：冷冬機率明顯提高
林得恩表示，根據美國國家氣象局（National Weather Service, NWS）氣候預報中心（Climate Prediction Center, CPC）10月最新研究顯示，目前氣候模式模擬結果指出，自9月起反聖嬰現象的訊號持續增強。CPC預測，今年9月至12月反聖嬰發生的可能性已達75%至80%，並可延續至明年2...CTWANT ・ 12 小時前