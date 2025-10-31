政院拍板旅宿業有條件開放移工 商總許舒博：先求有，再求好

商總理事長許舒博。（圖／商總提供）

行政院拍板旅宿業者可以進用勞工，商總理事長許舒博表示，兼顧本國勞工與業者的需求，讓基本員工可以加薪，也回應業者需求，他認為「先求有，再求好」

根據勞動部的規畫，外籍移工薪資門檻訂為每月3萬2000元，聘用人數上限為本國員工的10％。旅宿業者每幫一名本勞加薪2,000元，即可聘用一名外籍移工。

許舒博表示，這個政策兼顧到本國勞工，且對於基層員工又可以加薪，所以對旅宿業者來說是一個選擇的機會，尤其是大的集團有幫助，10％可以使用外籍勞工，對基層勞工而言用1個就加1個，能夠加一點都是好事。

至於中階外籍移工的薪資3萬2000元，與基本工資也差不多，因此許舒博認為這個薪資是合理的。他的想法是，先求有再求好，3K產業本國勞工不願意就業，例如廢棄物清除業等，都陸續開放對於台灣而言應該是好的。

