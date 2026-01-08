政院拍板棄養毛小孩可重罰百萬 虐待動物致死加重其刑1/2

愛他不棄養！政院拍板《動保法》修正草案，棄養、虐待都加重罰則罰鍰。資料照片



行政院會今（1/8）拍板通過《動物保護法》修正草案，強化寵物飼主責任，大幅調高棄養罰鍰，明確定義飼主責任，動物遺失5天內要申報，否則視為棄養，若棄養罰鍰從現行最高15萬元，提高到100萬元以下。虐待動物使其肢體嚴重殘缺，最重關5年，併科30萬以上300萬以下罰金，虐待致死加重其刑2分之1。

近年棄養動物、虐待動物事件頻傳，引發社會憤怒。無情棄養毛小孩、虐待寵物的飼主將要付出更大代價，行政院會通過的《動物保護法》修正草案，強化飼主責任，以及增加虐待、虐殺致死等刑責。

在飼主責任方面，修正草案明確飼主棄養構成要件並提高罰鍰額度，建立寵物分類分級管理制度，並強化犬、貓絕育規範，將免絕育由申報制調整為申請制，以落實源頭管理與飼主責任。動物收容管理方面，修法明定收容動物人道處置客觀要件，並要求中央主管機關定期評鑑公立動物收容處所，以確保收容品質並保障動物善終權益。

為避免飼主無正當理由棄養寵物，任意送交政府機關處理，未來，寵物送交動物收容處所，應符合「一定條件」，若未符條件就送交者，視為棄養。

為避免直轄市或縣市主管機關於調查動物保護案件時，飼主屢以寵物遺失為藉口，掩蓋棄養動物的事實，或藉以規避稽查、取締，因此草案明定，經指定公告應辦理登記的寵物飼主，應在遺失事實發生的翌日起5天內向直轄市、縣市主管機關申報遺失，除非有受傷、住院等正當理由，否則也視為棄養動物。棄養寵物將從3萬以上、15萬元以下罰鍰，調整為10萬元以上、100萬元以下罰鍰。

寵物產業管理部分，修正條文強化特定寵物繁殖及買賣業者對商用犬、貓之源頭與流向管理，並提高未經許可擅自經營業者之罰鍰，以促進產業透明化與合法化。另為提升執法效率，草案增訂動物保護檢查員行政調查權限，建立即時處置機制，使地方主管機關於必要時得採取扣留動物、進入動物所在公私場所等行動，以即時防止危害發生。

為加強保護動物，並遏止虐殺動物案件發生，修正草案也增加虐待、虐殺致死等刑責，現行虐待動物處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上、200萬元以下罰金，草案則調高為處6月以上、5年以下有期徒刑，併科30萬元以上、300萬元以下罰金。

另外，現行虐待動物致死必須是致複數動物死亡且情節重大者，才處1年以上5年以下有期徒刑，併科50萬元以上、500萬元以下罰金，草案則調整為以槍械、暴力等凌虐方式致動物死亡且情節重大者，加重其刑至1/2。

農業部說明，為確保動物保護政策穩健推動，優先推動具社會高度共識且實務可行之重點規範，以即時回應外界期待。至於爭議性較高之議題，農業部將持續廣納各界觀點，待社會溝通成熟後納入後續修法規劃。

農業部強調，本案後續將送請立法院審議，並將積極與朝野黨團溝通協調，盼儘速完成修法程序，以強化我國動物保護體系，提升飼主責任意識，並持續打造更加友善、完善的動物保護環境。

