政院拍板毒駕加重罰則 肇事致死最重判12年、罰300萬元
近期毒駕案件頻傳，行政院會11日通過《刑法》及《陸海空軍刑法》修正草案，全面提高毒駕刑責。其中，毒駕肇事致死刑度最重可判12年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元罰金。行政院長卓榮泰表示，政府已提出各項反毒及防制毒駕措施，全力遏止毒品犯罪。
為宣示打擊毒駕及毒品犯罪，行政院會11日拍板通過《刑法》第185條之3修正草案及《陸海空軍刑法》第54條修正草案，送交立院審議。
法務部檢察司司長張曉雯表示，考量毒駕與酒駕危害性質不同，修法後採分別規範並全面提高毒駕刑責。毒駕罰則由現行3年以下有期徒刑，提高為5年以下有期徒刑，得併科50萬元罰金；毒駕肇事致重傷，刑責由1年以上、7年以下有期徒刑，提高為3年以上、10年以下有期徒刑，得併科200萬元罰金。
毒駕致死部分，張曉雯說明，刑度由現行3年以上、10年以下有期徒刑，提高為5年以上、12年以下有期徒刑，得併科300萬元罰金；10年內再犯者，處5年以上、12年以下有期徒刑，得併科300萬元罰金；10年內再犯毒駕致死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科400萬元罰金。
此外，張曉雯表示，若車輛所有人明知他人飲酒或施用毒品，仍任意或無正當理由提供車輛使用，造成重大危害結果，未來無論車輛是否為行為人所有，均可依法沒入，可依法直接沒入車輛。
國防部也同步修正《陸海空軍刑法》第54條修正草案，有期徒刑部分與刑法一致；至於罰金部分則進一步加重，毒駕致重傷或致死案件則較刑法規定再提高20萬元，以維護軍紀及保障官兵與民眾安全。
卓榮泰表示，本次修法有三大重點，全面加重毒駕刑責、提高軍職人員毒駕罰金，以及增訂車輛沒收規定，期盼能有效達到預防效果。行政院發言人李慧芝轉述說：『(原音)第一是全面加重罰則，無論是毒駕、毒駕致重傷、毒駕致死，乃至於再犯毒駕致重傷、致死，在刑法中的刑罰及罰金都大幅提高；第二是陸海空軍刑罰的罰金額度，比刑法所規範的再加重；第三則是在酒駕、毒駕致人於死或重傷的情形，增訂沒收車輛的嚴格規定。』
卓榮泰也要求相關部會積極與朝野黨團溝通，儘速完成修法程序。同時責成法務部、交通部及衛福部，盡速提出《毒品危害防制條例》、《道路交通管理處罰條例》及《菸害防制法》等配套修法，並加速研議唾液檢驗入法。
其他人也在看
台大申請入學揪重大違規 戴AI眼鏡作弊、書審膨風 全判0分
台灣大學今年查獲三起重大違規，一件是考生在二階筆試時，維持低頭姿勢很久、且換了黑框大眼鏡，監試人員檢查後發現眼鏡很燙，確認是使用AI眼鏡，該科0分；另有兩名考生的書審資料，與事實差距甚大，被認定誤導審查，被判0分。
毒駕撞警無保請回！「佛心法官」再掀爭議 高分院撤銷發回、彰院明重開羈押庭
據了解，施男涉嫌施用毒品後駕車，警方查獲時其毒品快篩對依托咪酯類及甲基安非他命均呈陽性反應；然案發過程中，施男駕車衝撞執勤員警，導致所長陳國銘雙腳遭輾壓受傷，案情曝光後引發外界高度關注。台中高分院指出，施男已坦承施用毒品及造成員警受傷，卷內資料亦顯示其駕...
柯文哲條款？民眾黨版《刑訴法》擬刪「勾串羈押要件」 藍白回應了
即時中心／陳奕劭報導立法院民眾黨團提案修正刑事訴訟法，今（11）日將於司法及法制委員會排案審查，其中刪除勾串的羈押要件，被外界戲稱為「柯文哲條款」。對此，民眾黨立委陳昭姿認為，羈押不是辦案工具，提出修法是為了守住司法人權。國民黨立委吳宗憲回應，待會聽取提案者想法，他會詳細審查，希望溝通清楚。
美伊衝突再升級！川普威脅「用炸彈談判」 荷姆茲海峽局勢緊繃
美國與伊朗的軍事衝突連續兩天升級，雙方週四再度爆發空襲交火。美國總統川普（Donald Trump）發出嚴厲警告，若德黑蘭當局不立即簽署和平協議，美軍將恢復大規模轟炸，甚至直言「若有必要，我們就用炸彈來談判」。
把球迷當韭菜？世界盃18萬張門票滯銷、決賽一張天價27萬！連地主美國都賣不動，砸重金拚足球的沙國竟淪剩票王
2026年美加墨世界盃將於台灣時間6月12日凌晨點燃戰火。國際足總（FIFA）原本指望靠著北美市場刷新票房紀錄，不料開踢前夕卻踢到鐵板。根據英國《金融時報》最新分析，目前官方轉售平台上仍有高達18萬張小組賽門票滯銷，近一個月的轉售價格中位數更暴跌20%。這波銷售危機主因在於FIFA將票價推向歷史新高，試圖狂捲超過30億美元收益，不僅引發球迷強烈反彈，更導致各......
獨／悲！懲戒法院法官蔡新毅辭世 享年61歲法界哀悼
[FTNN新聞網]記者吳政峰／台北報導曾任司法院人事處長的懲戒法官蔡新毅，日前在家突然昏倒，送醫急救後病況未好轉，9日下午辭世，享年61歲。法界得知此噩耗均...
學貸利息降至0.775% 展延寬限期至兩年 卓榮泰：下半年上路
總統府公布的台灣人口對策新戰略共18項措施，其中涉及教育部的分，已經加速法規調整，今年下半年新的學年度起學貸利息將減1%，從原本的1.775%降至0.775%，展延寬限期則從一年變成兩年。
陳其邁諷「做不好輔選會被笑死」 蔣萬安這樣回
即時中心／陳奕劭、許雯絜報導年底九合一大選開打，即將卸任的高雄市長陳其邁昨（10）日出席智慧城市論壇，被問台北市長蔣萬安被視為母雞，會不會幫忙輔選時強調，「政績才是硬道理」，更補充「我若做不好，還四處去給人家站台，會被人家笑死，對不對？」，對此蔣萬安今（11）日回應了。
北市女見「老鷹捕鴿」急喊：放開牠 遭檢舉騷擾野生動物結果曝
台北市一名羅姓女子日前在草地上看見一隻老鷹抓捕鴿子，情急下當場大喊「放開牠」，事後在Threads發文並上傳相關影片，遭民眾報案檢舉騷擾野生動物。台北地檢署偵查後，認為羅女不知道鳳頭蒼鷹屬於保育類野生動物，也難認有騷擾的犯意，將她不起訴處分。
行李藏市值9000萬大麻闖關 2老外鋌而走險被訴毒品罪
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 加拿大籍男子IYOW、美國籍男子THOMAS各自從多倫多、洛杉磯以夾藏在行李方式各自夾帶運輸淨重33.958公斤及27.082公斤，市值達9000萬餘元的大麻企圖闖關，在桃園機場被關務署台北關攔檢發現通報法務部調查局桃園市調查處移送，桃園地檢署依毒品罪起訴。 檢調查知，這2名外籍運毒交通都是為了巨額報酬鋌而走險，TH...
凍齡女神1／台大五姬「戲劇依」近況曝光 粉絲追上公車求合照
上月31日下午5點半左右，本刊讀者直擊吳依潔從捷運中山站上公車，身穿黑色長袖上衣搭配牛仔褲，並將墨鏡放在頭上，雖然是簡單的打扮，但仍能看出她的時尚感。有趣的是，似乎有民眾在她還沒上公車之前就認出她，為了想跟她合照便一起上車，而吳依潔的態度也相當親切，主動拿著...
NBA總冠軍賽》OG Anunoby致勝補籃率隊聽牌 總教練Mike Brown盛讚：「不知道歷史上有沒有比這球更關鍵的」
2026年NBA總冠軍賽G4，紐約尼克在主場Madison Square Garden上演冠軍賽史上最大分差（29分）的逆轉勝，終場以107比106擊敗聖安東尼奧馬刺，系列賽取得3比1聽牌。全場攻下33分的致勝功臣OG Anunoby賽後相當謙虛地說，「我們很開心，很享受這個當下，但還是專注於下一場比賽。」
台積電遭指涉美國專利訴訟 經部：台廠重視智財權 均依法合規經營
外媒報導，台積電涉入美國專利侵權訴訟風波。經濟部今天（11日）回應，台灣半導體業者長期重視智財權，於全球各主要營運據點均依法合規經營，此案屬企業間專利權爭議及美國相關法制程序，現階段仍在審理中，政府尊重相關程序，將持續關注後續發展，與相關業者保持聯繫。台積電對此暫不回應。
陳永興獲提名監察院長！昔決裂黃國昌內幕曝
[NOWNEWS今日新聞]總統府今（11）日公布第7屆監察院正、副院長及監察委員被提名人名單，其中監察院長為資深醫師、《民報》創辦人陳永興，引發政壇關注。由於陳永興過去與民眾黨主席黃國昌交情深厚，曾力...
大學申請「醫學系」崩盤?缺額創5年新高、中山醫北醫慘空 甄選會曝2主因
115學年度大學申請入學統一分發結果今（11）日公告，全台11校醫學系共有4,918人報名、爭取597個招生名額，平均約8人搶1個名額，但最終僅460人獲分發，留下137個缺額，創近5年新高。大學甄選入學委員會表示，其實醫學系報名人數較去年增加，推估缺額原因應與往年雷同，但也不排除受資通訊產業蓬勃發展影響。
租600萬保時捷跑車一路狂飆⋯遭吊牌1年！台中男慘賠車行353萬元
台中一名陳姓男子以每月29萬元租金，向進口車商租了一輛要價600多萬元的豪華跑車「保時捷 TAYCAN GTS」，不過陳男才剛上路一個多月，卻多次在國道上嚴重超速遭舉發，導致跑車被吊扣牌照1年，車商因此提告求償吊牌期間損失租金收入。經台中地院審理，判陳男須全額賠償353萬400元，可上訴。
救生員不足! 台南善化游泳池被迫"只開一半"
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導台南善化區公立游泳池，這個月初啟動營運，不過卻因為救生員不足，竟然被迫開放一半，泳池上用繩索和浮球劃分，讓泳客只能游到一半要調頭，還有紅布條提醒，畫面雖然突兀，卻也凸顯人力不足的窘境。
黃子佼持兒少性影像判緩刑4年並接受保護管束 赴北檢報到
藝人黃子佼涉嫌購買兒少性影像，最高法院判刑1年6月、緩刑4年，緩刑期間付保護管束，須義務勞務180小時、接受法治教育三場。黃子佼今天（11日）上午到台北地檢署接受保護管束，向觀護人報到。面對媒體詢問，黃子佼均不回應。
心臟科醫師早晨5大禁忌 含糖、咖啡、能量飲都不碰
（記者周德瑄／台北報導）美國心臟專科醫師布霍瑞吉（Sanjay Bhojraj）擁有超過20年臨床經驗，他指出 […]
傅子純生前暴瘦遭疑警訊！同劇女星急關心 他「笑回10字」惹心疼
46歲傅子純7日驟逝，由於生前形象陽光、健康，噩耗曝光後不僅震驚演藝圈，就連遺孀也坦言事前完全不知道他的身體已出現異狀。事發第一時間，一度傳出他因罹患急性血癌倒下；2023年曾與他合作戲劇《愛的榮耀》的吳欣樺，日前發文回憶拍戲點滴，透露當時就注意到傅子純身形明顯消瘦，還特地上前關心，如今回想兩人的對話更心疼。