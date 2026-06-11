政院拍板毒駕加重罰則 肇事致死最重判12年、罰300萬元

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近期毒駕案件頻傳，行政院會11日通過《刑法》及《陸海空軍刑法》修正草案，全面提高毒駕刑責。其中，毒駕肇事致死刑度最重可判12年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元罰金。行政院長卓榮泰表示，政府已提出各項反毒及防制毒駕措施，全力遏止毒品犯罪。

為宣示打擊毒駕及毒品犯罪，行政院會11日拍板通過《刑法》第185條之3修正草案及《陸海空軍刑法》第54條修正草案，送交立院審議。

法務部檢察司司長張曉雯表示，考量毒駕與酒駕危害性質不同，修法後採分別規範並全面提高毒駕刑責。毒駕罰則由現行3年以下有期徒刑，提高為5年以下有期徒刑，得併科50萬元罰金；毒駕肇事致重傷，刑責由1年以上、7年以下有期徒刑，提高為3年以上、10年以下有期徒刑，得併科200萬元罰金。

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毒駕致死部分，張曉雯說明，刑度由現行3年以上、10年以下有期徒刑，提高為5年以上、12年以下有期徒刑，得併科300萬元罰金；10年內再犯者，處5年以上、12年以下有期徒刑，得併科300萬元罰金；10年內再犯毒駕致死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科400萬元罰金。

此外，張曉雯表示，若車輛所有人明知他人飲酒或施用毒品，仍任意或無正當理由提供車輛使用，造成重大危害結果，未來無論車輛是否為行為人所有，均可依法沒入，可依法直接沒入車輛。

國防部也同步修正《陸海空軍刑法》第54條修正草案，有期徒刑部分與刑法一致；至於罰金部分則進一步加重，毒駕致重傷或致死案件則較刑法規定再提高20萬元，以維護軍紀及保障官兵與民眾安全。

卓榮泰表示，本次修法有三大重點，全面加重毒駕刑責、提高軍職人員毒駕罰金，以及增訂車輛沒收規定，期盼能有效達到預防效果。行政院發言人李慧芝轉述說：『(原音)第一是全面加重罰則，無論是毒駕、毒駕致重傷、毒駕致死，乃至於再犯毒駕致重傷、致死，在刑法中的刑罰及罰金都大幅提高；第二是陸海空軍刑罰的罰金額度，比刑法所規範的再加重；第三則是在酒駕、毒駕致人於死或重傷的情形，增訂沒收車輛的嚴格規定。』

卓榮泰也要求相關部會積極與朝野黨團溝通，儘速完成修法程序。同時責成法務部、交通部及衛福部，盡速提出《毒品危害防制條例》、《道路交通管理處罰條例》及《菸害防制法》等配套修法，並加速研議唾液檢驗入法。