政院拍板社安網2.0 服務人次明年將達140萬

（中央社記者賴于榛台北18日電）行政院會今天通過衛福部「強化社會安全網計畫2.0（民國115年－119年）」報告，預計5年投入新台幣約819億元，將新手父母、獨居老人、近貧人口納入前端初級預防服務對象，整體服務人次首年將達140萬。

衛福部自民國108年陸續推出強化社會安全網計畫第1期與第2期，為延續並擴大推動，行政院日前已核定自明年推出為期5年、經費總預算約819億元的強化社會安全網計畫2.0，其中經費中央平均補助地方7成，行政院會今天也已拍板通過計畫。

根據規劃內容，社安網2.0的6大策略為攜幼扶老、優化提升、布建心衛、常態落實、專業久任、科技導入，包含拓展初級預防服務量能，將服務對象擴大，納入新手父母、獨居老人、近貧人口，分別提供育兒指導、關懷訪視與實物給付，即時支持每個處於風險邊緣的人，同時也會擴大對性別暴力受害者提供多元服務。

社安網2.0也會以「社區」為基礎，深化中央、地方與民間的協力機制，落實各級社安網絡常態化，並拓展服務據點與通報機制，預計將全國的社會福利服務中心增至158處、社區心理衛生中心增至101處、精神障礙協作據點增至83處、實物銀行增達386處，藉以確保服務可近性與即時性。

人力部分，社安網2.0估計改善教育訓練、薪資待遇與督導機制，盼促進專業人員穩定久任，預計5年內增加1528名專業人力，整體來到9125名，深化支持服務範圍；同時也會規劃發展及優化風險預警模型、建立因地制宜的服務模式，強化服務內容。

在常態落實部分，社安網2.0規劃讓各級政府預算編列及政府機關聘用人力常態化，且會輔導地方政府委託民間專業辦理跨年期服務，確保服務不中斷，同時研擬社安網採購契約範本。

行政院發言人李慧芝今天主持行政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中表示，社安網2.0必須由中央及地方，結合民間與社區力量共同參與，請衛福部統籌，結合法務部、內政部、教育部、勞動部、數發部、原民會及通傳會等機關，積極推動並落實各項工作。

卓榮泰也提到，社安網2.0計畫屬延續性計畫，明年度編列經費有81.5億元之多，較今年74.5億餘元增加，為避免影響各項工作的推動，希望立法院盡速完成明年中央政府總預算審議，保障弱勢家庭權益不會中斷。（編輯：張若瑤）1141218