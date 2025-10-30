政院拍板移工精進措施 旅宿業可聘中階技術工「首設菲律賓延攬中心」

勞動部長洪申翰透露，我方將在「移工目標國」成立海外延攬中心，最新鎖定目標是菲律賓。（圖：行政院提供）

國內長期飽受缺工之苦，行政院會今天（30日）通過勞動部提出的「跨國勞動力精進方案」，閣揆卓榮泰強調，面對本國勞動力持續縮減，政府除了設法提高國內勞動參與率、勞工薪資及就業條件外，也必須同時解決產業缺工困境。其中，「海外延攬中心」將在明年第一季上路；勞動部長洪申翰表示，我方將在「移工目標國」成立中心，最新鎖定目標是菲律賓。

根據勞動部預估，2040年台灣勞動人口將驟減300萬人；2030年製造業人力需求平均每年增加1.9萬人；住宿及餐飲業平均也將增加1.3萬人。截至今年3月，國內製造業、運輸倉儲、及住宿餐飲業的職缺已經高達12.7萬筆。

今天通過的「跨國勞動力精進方案」，是以本勞權益優先、擴大用人留才、強化人力素質、強化政府效能為原則。具體方向包括：製造業替本國勞工加薪就可增加移工名額；放寬外國技術人力留用上限；旅宿及商港碼頭業引進外國技術人力等面向。

在製造業方面，凡是雇主替一名本國勞工加薪2000元，就能多聘僱一名移工，最高可以增加10%配額；如果採行加薪方案，移工總人數占比上限，從原來的40%提高到45%。而為了防止薪資鎖定，增額移工3年期滿續聘，雇主必須再次替本勞加薪。

洪申翰指出，旅宿及商港碼頭業開放外國技術人力，應具備條件包括：薪資門檻、語言能力及技能資格。不同行業會訂定不同的薪資門檻，原則上會參考行業別統計出的薪資數據；其次也不應該影響到國人的薪資條件；還必須與目的事業主管機關來作討論，以此訂出薪資門檻。

對於僑外生來台實習，除了必須符合勞動規範與要求，有些僑外生在台灣其實已經待了一段時間，對於工作場所及使用語言都比較熟悉，當然會是我方期待能銜接外國技術人力的一個來源，但同樣還必須符合包括薪資門檻等三項條件。

針對自行車龍頭巨大公司遭美方指控「強迫勞動」議題時，洪申翰透露，這次提出的「跨國勞動力精進方案」中，也包括將設置「跨國延攬中心」，其中一個重要功能，是希望能強化我們在「國對國」直聘上的功能；洪申翰說這也是台灣許多產業及廠商面對國際上公平招募的呼聲和要求下，因而詢問政府能否提供產業界協助？我方目前評估開放外國技術人力時，以加薪一名企業本勞2000元、就能多聘僱一名外籍技術人力，最高人數上限是10%。至於優先考慮的國家，洪申翰證實目前首要考慮與台灣關係十分緊密的菲律賓，希望兩國能有更多合作契機。（張柏仲報導）