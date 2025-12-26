政院拍板立委赴中須經許可 陳玉珍：打定主意要打仗嗎

國民黨立委陳玉珍（取自陳玉珍臉書）

行政院院會今（26）日通過《兩岸人民關係條例》修法，對立委等民選公職建立赴中審查許可制，若違法赴中可處200萬至1000萬元罰鍰。國民黨團書記長羅智強痛批政府阻斷交流；翁曉玲表示這是「無聊法案」。

國民黨立委陳玉珍則質疑修訂此法是否意味政府「打定主意要打仗」，認為兩岸關係越緊張就越需要交流，越交流越安全；她批評現在政府滿腦子意識形態掛帥，限制人民、民代與公務員赴中，恐侵害行動自由，並呼籲政府應多關注民生與產業困境，做福國利民的事，而非製造對立。