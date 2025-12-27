即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

為因應境外敵對勢力統戰滲透，並強化公務員等赴中國的管制，行政院昨（26）日在院會通過陸委會擬具之「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」部分條文修正草案，明定立委及因業務上知悉、持有及保管國家機密之人員等赴中，須經內政部聯審會許可。對此，國民黨高雄市長參選人柯志恩今（27）日回應，政府的所有方式是劍指赴中藍委，而且永遠都是雙標，只是要全面禁止與中國交流。不過，民進黨發言人吳崢也強硬回擊，若把相關人員赴中制度化，其實對於國民黨而言是有好處的。





國民黨今日舉行第22屆中央委員選舉，柯志恩上午10時在市議員邱于軒的陪同下，現身高雄市黨部投票，並於行程中短暫接受媒體聯訪。

記者提問，行政院拍板立委或公務員赴中需要經過許可，委員怎麼看？對此，柯志恩表示，這明顯就是針對藍委而來，但其實立委是屬於民選的公職人員，應該不算是公務員，政院目前所有的方式，都是劍指赴中交流的藍委，而且永遠都是一個雙標。

柯志恩稱，目前所抓到的「共諜」都是在民進黨任內，有很多人也不是公務人員，要用這些方法來凸顯國安的重要性，不過他們的所作所為卻完全是兩套標準，這樣的修法只是要全面禁止與中國的交流，這部分裡面，「我覺得還是有討論的必要性」。

對此，吳崢昨日在節目《少康戰情室》中指出，中國現在就是希望在總統府、行政院或政黨裡面，出現滲透、吸收共諜的行為，政院推的修法其實就是納管；而現在民進黨的黨務主管或黨工出國，其實一樣有此制度，赴中有無接觸黨政軍都要上報，讓中央黨部來許可。

快新聞／政院拍板立委赴中須許可！柯志恩嗆雙標 吳崢反將一軍

民進黨發言人吳崢。（資料照／民進黨提供）

他強調，「這是一視同仁，包含各縣市首長、11職等以上的政務人員，本來赴中就要內政部聯審會許可，立委等同部長級，部長是14職等，如果11職等的公務員以上本來就受此規範，其實立委的重要性，不下於政務首長或公務人員」。

吳崢喊話，國民黨的朋友可以換個角度思考，譬如台北市長蔣萬安本週末要赴中參加雙城論壇，民進黨也沒去發表太多相關評論，若是講到頂多可能開酸，蔣萬安之前選舉時曾說過中國軍機還來就不去，但他們不會特別對這件事情大做文章，畢竟蔣也可說，「這是陸委會許可的行程，若政府有異議，就不准我去」。

「把這件事情制度化」，吳崢強調，這次翁曉玲、葉元之、林思銘、鄭正鈐、呂玉玲、邱若華與涂權吉赴中到底見了誰、碰到什麼事情，大家當然會有疑問，把這件事情制度化以後，其實對國民黨有好處，屆時藍委可說這是內政部聯審會批准的行程，有什麼好反對的？因此其實這項修法應可理性討論，讓朝野都往正向發展。

