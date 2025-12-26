政院拍板立委赴陸需經許可 陳玉珍轟民進黨：滿腦子都是意識形態掛帥

政院拍板立委赴陸需經許可，陳玉珍抨擊民進黨滿腦子都是意識形態掛帥。（圖：陳玉珍臉書）

行政院院會今（26）日通過「兩岸人民關係條例」修法，除了對所有公務員赴陸納管外，包括立委在內，民選公職人員也需審查許可，違法者可處200萬元以上、1000萬元以下罰鍰。對此，國民黨立委陳玉珍抨擊，民進黨是打定主意要打仗嗎？多交流才知道對岸在想什麼，越了解越安全，也會累積善意。

陳玉珍指出，兩岸關係兵凶戰危，只有更多的交流才能帶來更多的商機，現在執政黨滿腦子都是意識形態掛帥，例如很多年輕人喜歡小紅書，政府就是擔心年輕人多了解大陸後，會發現大陸跟民進黨宣傳的不一樣，所以禁止小紅書，但用打詐來當理由，臉書也有很多詐騙，這不是民主開放的社會，執政黨應有的態度。

廣告 廣告

陳玉珍說，民進黨不但不讓老百姓往來，連立委、公務員都不能去大陸，下一步會不會是能否去歐洲由政府決定，政府有這麼大的權力來限制老百姓的行動自由嗎？何況這些人都不是真正可以掌管、接觸到國家機密，真正能接觸國家機密不就是國安會嗎？

陳玉珍質疑，國安會秘書長吳釗燮任外交部長時發生機要洩密案，為何吳釗燮還能留任？他呼籲賴政府，多花一點心思照顧民生，做福國利民的事情，少意識形態。如果老百姓認為民意代表做不好，可能會出賣國家，自然會趕他下台，不勞政府每天在想這些限制人民權益的事情。