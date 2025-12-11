政院拍板衛福部組改規劃 成立兒少高齡專屬機構和2行政法人

行政院副院長鄭麗君今日主持行政院院會。行政院提供



行政院院會今(12/11)日通過衛生福利部進行組織調整規劃，將成立「兒少及家庭支持署」以及「長期照顧及社會發展署」，並成立「國家醫療科技評估中心」、「國家中醫研究院」2個行政法人。行政院副院長鄭麗君指示，以上組織法送立法院審議，請衛福部加強與外界以及立法院朝野各黨團來說明溝通，早日完成立法程序。

鄭麗君表示，為因應社會變遷，造成人口結構轉變以及兒少、高齡、身心障礙與婦女相關的照顧與發展需求，同時也為落實賴總統健康台灣的施政目標，並回應社會期待，衛福部推動組織調整，成立兒少及家庭支持署以及長期照顧及社會發展署，以達成施政的總體願景。

廣告 廣告

她指出，在這次的組織調整規劃中，將成立兒少及家庭支持署，以整合兒少保護托育家庭支持以及健康政策，為下一代建立更穩固的發展環境，請各部會在組織整合之後，統整相關的政策，另外，也成立長期照顧及社會發展署，以整合長照、老人、身心障礙者與婦女福利的政策，以及國民年金相關的服務及其他社會發展議題，使整體的社會福利更具有前瞻性以及包容性。

鄭麗君也表示，由中央健康保險署診病健保政策規劃與執行量能強化政策的一致性，提升健保制度與整體效能以及永續力，這次組織調整也同步成立國家醫療科技評估中心以及國家中醫研究院2個行政法人，以因應業務的需求，提升公共服務，並加入組織運作。另外，這次調整同時也強化衛福部的法治、國際合作以及附屬機構的管理架構，是衛福部具備面對未來10年挑戰所需要的組織韌性。

鄭麗君請衛福部及行政院人事行政總處持續通力合作，加速完成後續相關業務的盤點，整合人力配置以及法治、行政準備作業。

衛福部指出，此次組織調整有助於強化業務整合及提升推動效能。在兒童照護方面，將完善前端預防、中段輔導到後端照顧之組織結構，確保服務連續性；在長者照顧方面，服務將更加多元與順暢；行政法人之設立則將提高用人彈性，吸引醫療科技評估及中醫研究的專業人才。政府期望為國人提供從出生至終老的全方位健康福祉保障，實現「健康台灣」的願景，呼籲全國各界共同支持。

更多太報報導

政院拍板《人工生殖法》草案 女女同婚與滿18歲單身女皆適用

衛福部將啟動組改！ 增兒童高齡專責機構與新設2行政法人

衛福部擬保障新進醫護起薪 錢從哪來？醫界憂：健保後年恐「亮紅燈」