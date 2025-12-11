政院拍板調整農退儲金負擔比例 政府6成、農民4成

行政院召開院會後記者會。（張薷攝）

行政院院會今討論通過農業部擬具《農民退休儲金條例》第2條及第7條修正草案，調整農民與主管機關每月提繳金額的比例，將農民負擔比例由現行5成調降為4成，以減輕農民經濟負擔，提升農民參與農退儲金制度的意願，以保障農民老年經濟生活。農業部表示，若農民提繳年資達 30 年，在新制下將少繳約33萬元，且相關儲蓄保障不變。

農業部表示，農民退休儲金自110年1月1日起推動，現行規定係由農民與主管機關按月提繳相同金額（各負擔50％）。因青年初期從農，經濟負擔較大，影響提繳農民退休儲金意願。

農業部指出，經考量農民的儲蓄能力及各種職業間退休保障水準的衡平性，農業部在提繳總金額不變的基礎下，提出修正農民與政府的分擔比例，改為農民負擔總金額之40％，主管機關負擔總金額之60％，在減輕農民負擔的同時，也維持目前農民退休金的水準。

若以2026年最低工資2萬9500元，且每月提繳10％試算，未來農民、政府負擔比例改為4比6後，農民每月提撥金額將從2950元降低至2360元，政府負擔將從2950元提升至3540元，每月提繳金額合計維持5900元。若農民提繳年資達30年，在新制下將少繳約33萬6834元，且相關儲蓄保障不變，維持月領2萬8692元。

農業部指出，農民退休儲金是建構「三保一金」四大農民福利體系的重要一環，截至114年10月底，農民退休儲金制度參與人數已達約11萬人。本次調整農民與政府的分擔比例，是為了實質支持農民的儲蓄養老意願，解決農民反映的經濟負擔問題。

農業部強調，本次修法希望透過降低農民提繳負擔，鼓勵農民自我儲蓄，進一步擴大覆蓋率，期盼透過更完善的社會安全網，讓所有實際從農者能夠安居樂業，也吸引更多青年投入農業。

行政院副院長鄭麗君裁示，為提升對老年農民之照顧，並鼓勵農民自我儲蓄養老，本次修正，在不影響農民退休保障水準，並維持農民與主管機關每月共同提繳金額不變原則之下，提高政府分擔比例、同時降低農民負擔，以促進參與退休儲金意願；本案送請立法院審議後，請農業部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

