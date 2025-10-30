政院拍板跨國勞動力方案 同時紓緩缺工與低薪問題

面對少子化、高齡化與勞動力持續下滑等挑戰，行政院30日院會審議通過勞動部「跨國勞動力精進方案」。行政院長卓榮泰表示，政府必須回應產業缺工問題，該方案將以「本國勞工優先、加薪為前提」為原則，開放增聘外籍人力，以確保跨國勞動力的公平招募與勞動權益。

行政院在今日院會拍板通過勞動部「跨國勞動力精進方案」，行政院發言人李慧芝轉述行政院長卓榮泰在院會中表示，政府正視產業缺工問題，透過制度設計達到勞資雙贏，但放寬將以「本勞加薪」為前提，才可申請增加外籍人力名額。

「跨國勞動力精進方案」又分四大方案，包括「製造業加薪本國勞工增加移工名額」、「放寬外國技術人力留用上限」、「旅宿業及商港碼頭業引進外國技術人力」以及「強化政府效能」，相關措施將於明年(2026年)元月起推動。李慧芝轉述說：『(原音)勞動部提出跨國勞動力精進方案，在本國勞工優先、外籍勞工權益保障原則之下，以本國勞工加薪為前提增加移工名額並且放寬留用資深移工，並精進旅宿及商港碼頭業引進外籍技術人力措施，同時也將設立海外延攬中心，強化政府效能，保障跨國勞動力的公平招募及勞動人權。』

勞動部說明，方案核心是以「本勞優先、薪資提升、穩定留才、強化效能」為導向，逐步鬆綁特定產業的人力彈性，同時紓緩缺工與低薪問題。其中，製造業若為本勞加薪新台幣2,000元，每加薪1名即可多1名移工名額，移工占總員工人數上限也由40%提高至45%；旅宿業與商港碼頭業同樣若為本勞加薪2,000元，每加薪1名即可多1名外國技術人力，聘用人數上限為企業員工總數的10%。外籍技術人力得直接自海外引進，須具備語言能力與技能證明，薪資門檻將依行業別訂定，確保不影響本國勞工待遇。

另外，製造業外國技術人力比率上限由25%提升至100%，資深移工可全數留用；另新訂外國技術人力專屬法規，雇主對外國人生活照顧管理改以勞資協議方式處理；聘僱3年期滿可轉換雇主或跨業轉換，並減少定期健康檢查頻率及項目。移工、外國技術人力、外國專業人才合計不超過總員工50％，希望協助企業留用資深移工轉任技術人力，立即補充產業人力缺口。政府也將同步設立海外延攬中心，負責跨國人才招募與培訓，確保人力來源透明、公平且符合國際勞動人權標準。

勞動部長洪申翰強調，這項方案兼顧勞權與產業發展，政府並未放任開放，而是建立在公平招募與人權保障的基礎上推行。另外，洪申翰指出，首波海外延攬中心預計設於菲律賓，未來將視需求逐步擴點。整體方案將促使企業在加薪與引進外籍人力之間形成良性循環，既能補足產業缺工，也能推動勞動市場結構升級，為台灣經濟注入新的競爭力。