政院拍板跨國勞動力方案 同時紓緩缺工與低薪問題
面對少子化、高齡化與勞動力持續下滑等挑戰，行政院30日院會審議通過勞動部「跨國勞動力精進方案」。行政院長卓榮泰表示，政府必須回應產業缺工問題，該方案將以「本國勞工優先、加薪為前提」為原則，開放增聘外籍人力，以確保跨國勞動力的公平招募與勞動權益。
行政院在今日院會拍板通過勞動部「跨國勞動力精進方案」，行政院發言人李慧芝轉述行政院長卓榮泰在院會中表示，政府正視產業缺工問題，透過制度設計達到勞資雙贏，但放寬將以「本勞加薪」為前提，才可申請增加外籍人力名額。
「跨國勞動力精進方案」又分四大方案，包括「製造業加薪本國勞工增加移工名額」、「放寬外國技術人力留用上限」、「旅宿業及商港碼頭業引進外國技術人力」以及「強化政府效能」，相關措施將於明年(2026年)元月起推動。李慧芝轉述說：『(原音)勞動部提出跨國勞動力精進方案，在本國勞工優先、外籍勞工權益保障原則之下，以本國勞工加薪為前提增加移工名額並且放寬留用資深移工，並精進旅宿及商港碼頭業引進外籍技術人力措施，同時也將設立海外延攬中心，強化政府效能，保障跨國勞動力的公平招募及勞動人權。』
勞動部說明，方案核心是以「本勞優先、薪資提升、穩定留才、強化效能」為導向，逐步鬆綁特定產業的人力彈性，同時紓緩缺工與低薪問題。其中，製造業若為本勞加薪新台幣2,000元，每加薪1名即可多1名移工名額，移工占總員工人數上限也由40%提高至45%；旅宿業與商港碼頭業同樣若為本勞加薪2,000元，每加薪1名即可多1名外國技術人力，聘用人數上限為企業員工總數的10%。外籍技術人力得直接自海外引進，須具備語言能力與技能證明，薪資門檻將依行業別訂定，確保不影響本國勞工待遇。
另外，製造業外國技術人力比率上限由25%提升至100%，資深移工可全數留用；另新訂外國技術人力專屬法規，雇主對外國人生活照顧管理改以勞資協議方式處理；聘僱3年期滿可轉換雇主或跨業轉換，並減少定期健康檢查頻率及項目。移工、外國技術人力、外國專業人才合計不超過總員工50％，希望協助企業留用資深移工轉任技術人力，立即補充產業人力缺口。政府也將同步設立海外延攬中心，負責跨國人才招募與培訓，確保人力來源透明、公平且符合國際勞動人權標準。
勞動部長洪申翰強調，這項方案兼顧勞權與產業發展，政府並未放任開放，而是建立在公平招募與人權保障的基礎上推行。另外，洪申翰指出，首波海外延攬中心預計設於菲律賓，未來將視需求逐步擴點。整體方案將促使企業在加薪與引進外籍人力之間形成良性循環，既能補足產業缺工，也能推動勞動市場結構升級，為台灣經濟注入新的競爭力。
其他人也在看
卓榮泰：本勞加薪換移工額度 資深外籍移工可獲永居
（中央社記者賴于榛台北29日電）行政院會明天擬通過跨國勞動力精進方案，行政院長卓榮泰今天說，方案重點包含企業替本國勞工加薪就能增加外籍移工額度；給予資深外籍移工永居證，增加企業生產穩定力；勞動部直接在他國設點，引進外籍移工與中階技術工，排除仲介障礙。中央社 ・ 1 天前
南市率先核撥丹娜絲風災店家慰助金 首批補助九百零七家
記者陳佳伶／新營報導 丹娜絲颱風及七二八豪雨受災店家，市府八月十一日起啟動慰助金申請…中華日報 ・ 23 小時前
中國選拔巴基斯坦太空人 首次訓練外籍人員
（中央社台北30日電）中國與巴基斯坦除了在軍事上有聯合演習，中方也將為巴國訓練太空人，目前正進行人員選拔。這是中國政府首次為外國選拔訓練太空人。中央社 ・ 1 天前
川習會結束！中國官方也釋出新聞稿 證實這些項目達共識
備受注目的「川習會」，於30日中午左右結束。各界都好奇，超過１小時的密室會談，美、中兩國領導人談了什麼。據中國官方新聞稿，習近平稱兩國在「重要經貿問題」達成共識。隨後中國商務部發布了共識的具體內容，包括美國暫緩對等關稅一年、取消10%芬太尼關稅、暫停301調查等，中國相對應也暫緩了稀土出口管制一年，證實了川普稍早說法。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
原本明天要開賣！ 華固新店建案樣品屋大火 接待中心燒沒了
原本明天要開賣！ 華固新店建案樣品屋大火 接待中心燒沒了EBC東森新聞 ・ 23 小時前
政院今拍板！開放旅宿聘中階移工 先幫本勞加薪
旅宿業者喊缺工多年，行政院院會今將拍板跨國勞動力精進方案，其中就包括開放旅宿業引進中階移工；勞動部長洪申翰說，將開放旅宿...聯合新聞網 ・ 1 天前
《幻獸帕魯》大勝利？任天堂「召喚戰鬥」專利遭日本駁回稱「缺創新性」
日本 PocketPair 開發的熱門遊戲《幻獸帕魯》，在 2024 年 9 月時遭到任天堂和寶可夢公司聯手提出專利侵權訴訟，引起整個產業熱議，至今雙方仍然在法院攻防當中。而讓人意外的是，最近日本特許廳（JPO）駁回了任天堂一項備受爭議的專利申請，描述「怪物捕捉、召喚戰鬥」的內容，被認為「缺乏創新」。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
當工作只剩求生存，該如何找回熱情？過來人揭「8招」找回生活平衡
工作占了人生大部分的時間，如何在步調飛快的環境中生存，並且成長呢？在Google擁有20多年經驗的資深主管亞蘭娜．凱倫（Alana Karen）於《科技女的職場修練與冒險》一書中，融合來自多位科技女子訪談，以最全面的觀點，帶領讀者窺探科技業的職場實況，並分享女性如何在科技圈成功找到歸屬感，建立自己的事業。以下為原書摘文：優活健康網 ・ 1 天前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 23 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 5 小時前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 7 小時前
世界大賽》如有第7戰 大谷翔平有可能三刀流
輸掉世界大賽第5戰而陷入2勝3敗絕境的道奇將於週六(11月1日)第6戰全員皆兵；而如果能逼到第7戰，緯來體育台 ・ 3 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 1 天前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 1 天前