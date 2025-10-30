政院拍板跨國勞動力精進方案 開放旅宿業等有條件申請移工

產業變化快速，台灣又面臨少子化，面對缺工危機行政院拍板「跨國勞動力精進方案」，以本國勞工權益優先的前提下擴大留才，並且強化人力素質。考量製造業缺工嚴重，雇主如果替1名本國勞工加薪2000元，就可以多1位移工的聘用名額，最高增加10%配額；並且外國技術人力留用上限放寬到100%，上限為總員工人數的一半。

勞動部勞動力發展署長黃齡玉表示，「我們希望能夠運用核配移工的名額，給予誘因，鼓勵企業幫本國勞工加薪。」

此外，開放旅宿業、港口碼頭裝卸業比照製造業的方案，引進的移工須具備特定的薪資門檻、語言能力等條件。

福泰飯店集團副總經理薛志民指出，「來自不同國家的學生，他兼職在我們這邊工作的也蠻多的， 畢業之後如果有期望是說在旅館工作的話，那我們也會優先考量，是不是政府可以提出更完整、更完備的一個計畫出來的時候，我們再做進一步的考慮。」

台灣碼頭裝卸搬運職業工會聯合會執行長楊曜菖則認為，「普通勞力的應該是可以接受啦，因為碼頭工人包括很多種，比較專門技術的如開橋式機，那個30、40公尺有的連爬都沒辦法爬過去呀。」

對於新政策，部分旅宿業持觀望態度，工商界則認為如果企業經營困難又如何對本國勞工加薪，更遑論多找移工。

工總常務理事何語解釋，「不管他現在在經營，雖然有訂單可是他沒賺錢，他在苦撐，加薪水讓這個企業反而更加困難。」

強化政府效能部分行政院也通過，明（2026）年還將在移工目標國，設立「跨國勞動力延攬中心」，強化國對國直聘量能，勞動部長洪申翰表示，目前最可能的地點是菲律賓。