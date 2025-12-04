政院拍板轉型！給一年緩衝期 2027年全面禁止廚餘養豬

農業部長陳駿季。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰今（4）日在院會聽取農業部報告「廚餘養豬政策調整」，農業部表示，為防範非洲豬瘟風險，將全面禁止廚餘養豬之全國轉型最後期限明訂為115年12月31日，並展開輔導措施，協助廚餘養豬業者轉型。此外，考量各地方在廚餘分類及去化規劃與廚餘養豬轉型輔導的差異，各直轄市或縣市政府可依其規劃，自行公告提早停止廚餘養豬時程及精進作為，以兼顧防疫、廚餘去化與廚餘養豬戶轉型的實務。

農業部表示，欲在轉型期間繼續使用廚餘之養豬場，必須獲地方政府同意，完成蒸煮溫度及影像監視系統建置、確保運輸車輛裝設 GPS，在經跨部會聯合檢查合格，方得於115年1月1日起使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料。至於家戶廚餘則基於防疫風險，全面禁止使用。

此外，為協助產業加速轉型，農業部也提供轉型飼料補助及餵飼設備補助，支持廚餘養豬業者朝飼料養豬方式穩健轉型，以降低疫病風險。後續針對餵養廚餘黑豬產業，也將成立產業輔導小組，推出黑豬專用飼料配方，全力協助業者轉型。

卓榮泰裁示，今年10月21日檢驗出首例本土非洲豬瘟案例，感謝各部會及各地方政府近日來共同努力，以最高標準防範疫情再度入侵。

對於這次廚餘養豬惹禍，卓榮泰要求未來須達到四項要求，包括：第一，防疫第一；第二，去化無虞；第三，輔導轉型；第四，循環利用。請環境部及農業部協助地方政府，透過嚴謹的管控機制及科技工具，確保轉型期間使用事業廚餘等要符合規範。廚餘養豬要落實蒸煮的規定，杜絕豬瘟病毒的威脅，同時加速建構廚餘再利用設施，以銜接未來全面禁養後，廚餘妥善去化處理，達到兼顧防疫與環保的雙重目標。

卓榮泰請農業部全力推動轉型輔導措施，透過飼料補助、餵飼設備補助及必要技術支援，強化業者飼養管理能力，協助業者順利轉型為飼料養豬，並確保全國轉型最後期限115年12月31日如期完成。

卓榮泰也請環境部擬具行動計畫，推動中長期朝堆肥化、能源化或黑水虻等再利用方式，並督導及協助設施量能不足的地方政府，積極加速推動增設生質能源、高效堆肥、黑水虻等廚餘再利用設施，以確保家戶及事業廚餘皆能妥善再利用；過渡時期，如仍有廚餘需進入焚化廠處理，亦請環境部督導地方政府依循指引，並加強焚化廠戴奧辛檢測。

最後，卓榮泰請教育部、衛福部、農業部及環境部等各部會協力規劃推廣惜食教育，宣導減少食物浪費，並從源頭進行廚餘減量。最後，他也特別拜託各縣市政府能夠合力，面對未來可能的焚化廠歲修，或是焚化廠突發狀況，發揮區域聯防的功能，共同面對各項後續工作，並請環境部偕同協助各縣市做好區域聯防的工作。

環境部次長沈志修。 圖：謝莉慧/攝

廚餘前端分流處理流程圖。 圖：環境部提供

家戶廚餘禁養及落日量能分析。 圖：環境部提供