立法院日前推動停砍公教年改修法，全案已在藍白聯手表決下強行通過，不僅如此，同黨立委陳永康也要推軍人年改修法，調整退役軍人年金，對此，民進黨團今天（15日）上午召開記者會，呼籲藍白不要獨厚軍公教，要兼顧農工！





政院拍板農民退休儲金2.0 民進黨籲藍白：兼顧農工

立法院民進黨團召開記者會分想替農民爭取退休儲金成果 同時喊話藍白不要獨厚軍公教（圖／民視新聞）









立法院民進黨團，替農民抱屈，因為藍白聯手推動停砍公教年改，但農民保障，誰來正視？

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱：「反年改的修法，這當中獨厚31萬的退休公教，10年要增加國庫，增加3600億的支出，然而我們照顧農民，一年只增加政府13.2億的支出，不要只是像國眾，獨厚軍公獨厚公教，而是要兼顧農工。」

藍白日前聯手推動停砍公教年金 上周更強勢表決通過（圖／資料畫面）









綠營立委疲於奔命，日前政院拍板，推出提高農民退休儲金，提繳比例將從原先的1比1，改為政府負擔6成、農民4成，權益不變、負擔減輕，鼓勵農民參與退休儲金，綠營趁機喊話藍白，不要獨厚軍公教，但現在不只立院三讀通過停砍公教年改，海軍退役的藍營立委陳永康，再跟進，提出軍人年改修法，研擬讓退役軍人享有和現職相同待遇，每三年調增年金給付。

立委（國）陳永康vs.國防部長吳釗燮：「軍人不是職業，軍人是志業，因此退伍跟在職，其實他應該是要享受同樣的待遇，我們把軍公教放在一起，其實是不同的啦，他承擔的風險，跟公教人員，跟社會上其他的職業團體，是完全不一致的。」

立委（民）王定宇：「我長期都認為軍人的待遇調高，我們是支持，但是請用合法合憲的方式來推動，週休七天月領七萬，現在還要三年加薪一次，這樣子片面提出的，他不僅違憲違法，其實也違反我們在台灣這個社會，不同行業別一起努力的衡平。」





國民黨立委陳永康（左）提出軍人年改修法 研擬讓退役軍人享有和現職相同待遇（圖／Youtube國會頻道）









從公教反年改，再到軍人年改修法，藍白聯手讓年改走回頭路，反觀農漁工商，彷彿被藍白邊緣化。





