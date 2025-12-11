政院拍板農退儲金 政府負擔6成、農民4成
[NOWnews今日新聞] 行政院院會於今（11）日討論通過農業部擬具之「農民退休儲金條例」第2條及第7條修正草案，調整農民與主管機關每月提繳金額的比例，將農民負擔比例由現行5成調降為4成，以減輕農民經濟負擔，提升農民參與農退儲金制度的意願，以保障農民老年經濟生活。農業部表示，若農民提繳年資達30年，在新制下將少繳約33萬元，且相關儲蓄保障不變。
農業部表示，農民退休儲金自110年1月1日起推動，現行規定係由農民與主管機關按月提繳相同金額（各負擔50%），因青年初期從農，經濟負擔較大，影響提繳農民退休儲金意願；經考量農民的儲蓄能力及各種職業間退休保障水準的衡平性，農業部在提繳總金額不變的基礎下，提出修正農民與政府的分擔比例，改為農民負擔總金額之40%，主管機關負擔總金額之60%，在減輕農民負擔的同時，也維持目前農民退休金的水準。
農業部指出，農民退休儲金是建構「三保一金」四大農民福利體系的重要一環，截至114年10月底，農民退休儲金制度參與人數已達約11萬人。
農業部提到，本次調整農民與政府的分擔比例，是為了實質支持農民的儲蓄養老意願，解決農民反映的經濟負擔問題。本次修法希望透過降低農民提繳負擔，鼓勵農民自我儲蓄，進一步擴大覆蓋率，期盼透過更完善的社會安全網，讓所有實際從農者能夠安居樂業，也吸引更多青年投入農業。
對此，行政院副院長鄭麗君裁示，為提升對老年農民之照顧，並鼓勵農民自我儲蓄養老，本次修正，在不影響農民退休保障水準，並維持農民與主管機關每月共同提繳金額不變原則之下，提高政府分擔比例、同時降低農民負擔，以促進參與退休儲金意願；本案送請立法院審議後，請農業部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。
