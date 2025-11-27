政院拍板通過減稅方案 4口之家年收未達168.5萬元免稅

行政院會後記者會。(行政院提供)

行政院院會今天(27日)通過最新減稅措施，包括調高115年度免（扣）額以及稅率級距，在116年度報稅時，單身租屋自住者年所得在新台幣64.4萬元以下可免繳所得稅，租屋自住且有2名6歲以下子女的4口之家，年所得在168.5萬元以下也免繳稅。

政府在113年度與114年度連續進行租稅減免，明年(115年)5月報稅之時，每人基本生活所需費用調高為新臺幣21.3萬元，長期照顧特別扣除額可望提高至18萬元，減輕家庭負擔；財政部27日在行政院院會中提出「暖心減負擔-所得稅及貨物稅惠民措施」報告，明年起，所得稅免稅額也將再調高，財政部次長李慶華表示，本次是依物價指數調整，反映生活成本，包括綜合所得稅的免稅額、扣除額及課稅級距都提高，116年報稅時就適用。

財政部賦稅署署長宋秀玲指出，明年綜合所得稅免稅額提高4,000元為10.1萬元，70歲以上為15.15萬元；標準扣除額方面，單身提高5,000元，調高至13.6萬元，有配偶者提高1萬元，調整為27.2萬元；薪資、身障特別扣除額為22.7萬元。

至於115年度稅率級距調整部分，則是原本年所得超過59萬元者，要扣12%的稅，但經免稅額、扣除額及課稅級距調整，提高到61萬元才適用12%；另外其他級距也都隨之調整，整體免稅額、扣除額及課稅級距調整，共有696萬戶受益，增加減稅利益144億元。

財政部舉例，經過調整，116年報稅時，單身租屋自住上班族，年所得64.4萬元以下免繳所得稅；雙薪家庭租屋自住年所得在110.8萬元也免繳所得稅；租屋自住且有2名6歲以下子女的4口之家，年所得在168.5萬元以下無須繳稅；三代同堂租屋自住戶，若有1名70歲以上適用身障及長照扣除長者及2名6歲以下子女的家庭，年所得在218.35萬元也免繳稅，如果屆時修法通過，長照扣除額自12萬元提高至18萬元，門檻可望再拉高到年所得224.35萬元免繳稅，民眾在後年(116年)5月報稅的時候就會很有感。

除了綜合所得稅外，行政院也拍板通過「貨物稅條例」修正案，延長購買節能電器退還減徵貨物稅2千元的實施期限4.5年，延長到118年12月31日；購買新小型汽、機車且汰換舊車者，小型小客車每輛最高減徵10萬元，小型機車每輛最高減徵6千元貨物稅，延長實施到119年12月31日。