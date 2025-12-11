政院拍板通過《人工生殖修法》草案 放寬女女同婚配偶適用

行政院會通過《人工生殖法》修正草案，放寬女同志配偶、滿18歲單身女性使用人工生殖技術。（圖／行政院提供）

行政院會通過《人工生殖法》修正草案，放寬女同志配偶、滿18歲單身女性使用人工生殖技術，且必須使用自身的子宮和卵子，術前須進行子女最佳利益評估、簽署受術配偶同意書，確認親子關係成立，受術前也能知悉捐贈者國籍、血型及膚色。此外，爭議較大的代理孕母仍維持脫鉤處理。

衛福部指出，人工生殖法在國內討論已久，政院版修正草案著重婦女生育自由、兒童最佳利益，代理孕母維持脫鉤處理，因社會共識尚未形成；現行除了不孕夫妻能使用人工生殖技術，草案擴大納入同性婚姻和單身女性族群，並新增術前規範。

另外，衛福部說，同性婚姻部分，須符合憲法78號解釋文合法登記，且使用自身子宮、卵子生產，也就是僅女同志適用，因男同志可能涉及代孕議題，因此暫未納入；未婚婦女應年滿18歲、適合人工生殖，且使用自身卵子和子宮。

3族群使用人工生殖，衛福部表示，除了要符合子女最佳利益，草案新增「鞏固親子關係」，確保人工生殖子女擁有雙親，不須再赴法院認定，未來只要簽下受術配偶同意書，親子關係即成立，代表植入後不能隨意撤銷，若同性婚姻被撤銷或無效，親子關係仍存在。

草案也擴大「血緣知悉權」，衛福部表示，未來在受術前可知悉捐贈者國籍、血型及膚色，若子女有重大遺傳疾病需要官移植，可去查詢捐贈姓名和聯絡方式，獲捐贈者同意後即可徵詢其同意揭露的訊息；衛福部提到，受術者不能選擇捐贈對象。

此外，衛福部指出，人工生殖機構應告知捐贈人上述血緣和知悉權的規定，以前能知悉的範圍很小，只有在收養、結婚時能查詢是否有禁止收養或禁止結婚的相關規定，現在規定更寬；另對捐贈者和受術者都要做到知情同意，否則就不能做，術前也應告知風險。



