政院拍板陸海空軍刑法修正草案 現役軍人若降敵最重可判10年

國防部法律事務司長吳逸聖說，「遏止現役軍人對敵人效忠之表示，修正重點，第一個部分主要是在於現役軍人不盡其應盡之責而降敵之行為，違反保衛國家安全之忠誠義務，應加重處罰以符罪刑相當的原則，我們將原來的法定刑由1年以上7年以下，提高到3年以上10年以下有期徒刑。」

此外，這次修法，也新增用言語、舉動、文字、圖畫、電磁紀錄、科技方法等方式，對敵人效忠，可處1年以上、7年以下有期徒刑，國防部表示，透過修法強化嚇阻力道，防止敵對勢力滲透。