政院拍板非洲豬瘟產業輔導方案 傳統肉攤暫停營業補助3萬

行政院會今(30)日拍板非洲豬瘟產業輔導補助方案。(記者鍾麗華攝)

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今(30)日拍板非洲豬瘟產業輔導補助方案，自10月23日至11月6日的15天禁運禁宰期間，養豬農民對延遲上市的飼料費用每頭810元、肉品市場每場最高20萬元、毛豬承銷人每人1.5萬元、屠宰場每頭280元、傳統肉攤每攤3萬元。

農業部表示，全國禁運禁宰期間產業補助支持措施，包括對廚餘養豬場的飼料差額及廚餘清運油資補助、一級生產鏈從業人員與業者輔導補助。補助對象為取得再利用檢核養豬場共434場，其中飼料差額補助為每頭300元，油資補助以飼養規模為基準，每場8000元至1.8萬元，登記200隻到500隻的豬場每場8000元，登記2000以上為1.8萬元。

廣告 廣告

養豬農民額外衍生延遲上市豬隻的飼料費用，每頭豬補助810元；肉品市場的租金收入損失，最高每場給予20萬元補助；毛豬承銷人暫停業務的收入損失，每人給予1.5萬元補助；屠宰場的人事及勞務費用損失，每頭豬280元；傳統肉攤的暫停營業的收入損失，每攤將給予3萬元。

另針對一級生產鏈從業人員、業者輔導補助，異地批次母豬場因管制移動導致密飼死亡的損失，每頭補助2500元；主動進行疫情通報者，發給每案5000元的疫情獎勵。

此外，在金融支持方案方面，針對新貸戶，補助自撥貸日起6個月之利息，並以1%為上限；舊貸戶，可申請展延6個月本金，展延期間補貼利息，並以1%為上限；補助額度方面，補助每一借款人貸款額度，新舊貸合計600萬元，利息補貼期間免收保證手續費。

【看原文連結】

更多自由時報報導

自由日日Shoot》燒了9天 病死豬數量仍兜不攏 防檢署：中市府疫調8大疑點

自由日日Shoot》專家示警：野豬若染非洲豬瘟 台灣恐永遠淪疫區

自由日日Shoot》非洲豬瘟病毒來源 基因定序週五出爐

自由日日Shoot》農業部金融支持方案 週六前公布

