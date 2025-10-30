政院拍板非洲豬瘟補助方案 豬農、肉攤等最快下週開放申請

台灣出現首例非洲豬瘟，由於禁用廚餘養豬及豬隻禁運、禁宰15天期間，影響養豬相關產業生計，行政院30日推出產業輔導補助方案，整體預算規模將近11億元，預計最快下週一（11月3日）開放申請。

農業部防檢署組長林念農表示，針對豬隻禁運、禁宰造成的影響，包含養豬農民、肉品市場、毛豬承銷人、屠宰場、傳統肉攤及異地批次母豬場經營者等一級生產鏈從業人員等對象，均有提供金額不等的補助。

其中傳統肉攤若因管制措施而暫停營業，每攤可獲得3萬元補貼；養豬場的母豬生下小豬後，原本應採異地飼養，卻因禁運、禁宰而不得已採高密度飼養方式，可能導致豬隻死亡造成損失，因此每頭豬補助2500元。

另外，為了鼓勵通報疫情，只要農民發現疑似非洲豬瘟案例後主動通報，並採樣送驗，每案件發放獎勵金5000元。

在禁用廚餘養豬方面，由廚餘轉用飼料的養豬場，每頭豬將補助300元；協助廚餘清運的油資補助則依飼養規模分為4級距，金額上限每場至少8千元、最多達1.8萬元。

在金融支持上，依法登記的養豬場或屠宰場負責人，以及經認定受非洲豬瘟管制影響的農民組織及農企業，新貸可補助前6個月利息最高1%；舊貸則可申請展延6個月本金，展延期間內補貼最高1%利息，新舊貸相加合計最高可補貼600萬元，且補貼期間免收保證手續費。

林念農強調，非洲豬瘟案例發生後，台中市府已匡列出關聯場，並由防檢署完成防治及採樣，至今檢測結果皆為非洲豬瘟陰性，也沒有科學證據顯示病毒有外擴情形。

