政院拍板！4年投入240億建立國家藥物韌性 拚自製50項關鍵藥物
行政院會今天(4日)通過「國家藥物韌性整備計畫-領航健康台灣生醫動能」報告，為強化藥物韌性整備，預計明年起提出4年期、經費共新台幣240億元計畫，力拚透過補助、投資誘因與研發支持推動至少50項關鍵藥物國產自製，強化藥物韌性與自主供應，並成立國家級藥物智慧物流與儲備中心（PILLS Center），全面提升醫藥供應穩定性與國家醫藥戰略地位。
行政院今年核定衛福部、經濟部、核安會共同提出的4年期（民國115年至118年）「國家藥物韌性整備計畫-領航健康台灣生醫動能」，預估總經費240億元。衛福部今天至行政院會報告計畫內容，獲行政院會通過。
衛福部表示，藥物供應因全球化趨勢造成單一化危機，尤其疫情期間更曾因航運等各種因素，造成全球多項藥物短缺，突顯藥物供應為國安重點，因此提出行政部門整體性策略與行動方案，結合經費投入與政策工具，全面強化台灣藥物自主製造、安全儲備與供應調度體系。
根據衛福部資料，計畫聚焦國產自製、醫療使用、智慧監控、法規引導及國際聯盟五大核心，並有六大行動方案，包含一、原料藥國造化、學名藥國際化；二、生物藥自主化、核醫藥在地化；三、掌握關鍵醫材鞏固健康防線；四、建立智慧監控完善藥物供應；五、法規先行引導，政策同步落實；六、參與國際合作，建立互助聯盟。
衛福部指出，計畫藉強化台灣橫向彈性調度機制及垂直整合國產藥物量能，提升藥物供應鏈的韌性與應變能力，啟動兆元經濟、建構醫療防線，預期透過補助、投資誘因與研發支持推動至少50項關鍵藥物國產自製，強化藥物韌性與自主供應，並要成立國家級藥物智慧物流與儲備中心（PILLS Center），強化法規及國際合作，全面提升醫藥供應穩定性與國家醫藥戰略地位。
根據計畫，衛福部、環境部、經濟部、財政部未來將共同組成專案辦公室，衛福部負責建立關鍵藥物清單、法規科學諮詢輔導、提高學名藥使用、建置社區藥局供應網絡、完善法制與國際合作；經濟部提供產業升級與技術研發補助與輔導，及籌組台灣團促進國際商務洽談媒合；財政部協助研發抵減、投資抵減等稅務優惠措施；環境部負責協助環境風險評估與廢棄物管理等。
行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時轉述，行政院長卓榮泰表示，240億元經費將用於啟動兆元經濟、建構醫療防線，藥物韌性更是全社會防衛體系重要一環，相關部會應確保計畫執行進度及資源妥善運用。
對於國家藥物韌性整備計畫中提及研議韌性專章、藥物韌性基金等，衛福部長石崇良在政院會後記者會說明，目前生技醫藥產業發展條例當中，對於精準醫療、再生醫療等提供賦稅折抵措施，因此業界也建議設立供應韌性專章，將自製自主的國內製造納入獎勵法規當中，衛福部後續也會與經濟部共同研議，再輔以藥物韌性基金做為搭配。
至於研議醫療院所儲備機制部分，石崇良則說，過去儲備藥品是依據全民動員計畫，主要整備戰傷用藥等外傷藥品，未來考量供應穩定性，將納入其他高風險關鍵用藥。
有關藥價部分，石崇良則說，健保署今年4月已經修訂藥品支付標準、藥價調整辦法，包含使用國內原料藥的藥品、國內製造臨床實驗、突破專利連結等藥品，都有增加給付10%等措施。
