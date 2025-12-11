政院拍板《人工生殖法》！女同志、單身女可合法生子 3大重點一次看

記者蔣季容／台北報導

行政院會今（11）日通過衛生福利部擬具的《人工生殖法》修正草案。（示意圖／翻攝自 Pixabay)

行政院會今（11）日通過衛生福利部擬具的《人工生殖法》修正草案，這次修法將適用對象擴大到已完成結婚登記的女女同婚伴侶、年滿18歲的單身婦女，可以合法使用人工生殖技術。衛福部國健署今日表示，此次修法重點包含強化知情同意程序與生殖細胞捐用管理、評估人工生殖子女最佳利益及維護血緣認知權與保障法律地位、已完成結婚登記的女同性伴侶與未婚女性可合法接受人工生殖服務。

國健署表示，為了回應民意代表、民間團體持續反映盼修法擴大人工生殖使用對象，同時考量確保婦女生育健康及人工生殖子女利益，衛福部自109年起迄今，邀請兒童權益、性別平等、法律及醫學等領域專家及權責機關，召開30餘次會議及2場公聽會，並於113年7月完成草案預告，在蒐集各界意見後，進一步全面檢討兒童權益、醫療品質、社會需求等面向，審慎研擬人工生殖法修正草案，修正重點如下：

廣告 廣告

一、提升醫療服務品質

擴大人工生殖機構許可辦法之授權範圍，並授權訂定本法施行細則，以滾動調整管理規範。另增訂手術及侵入性治療之知情同意程序，以及強化生殖細胞之捐贈及使用管理規範。

二、維護子女最佳利益

1、評估人工生殖子女最佳利益：欲受術對象於實施人工生殖以前，須由中央主管機關指定的專業機構進行子女最佳利益的評估，人工生殖機構需確認欲受術對象經評估符合子女最佳利益且適合人工生殖，才能提供人工生殖技術相關醫療服務，以確保人工生殖子女於穩定及安全的環境中成長。

2、維護人工生殖子女血緣認知權：增訂經由捐贈生殖細胞所生子女得知悉其生殖細胞捐贈人的血型、國籍等非辨識資料。若患有重大遺傳性疾病或有器官移植需求等，可依法查詢捐贈人的姓名及聯絡方法等；此外，當人工生殖子女成年後，若取得其生殖細胞捐贈人的同意，可以得知該捐贈人同意提供的資料。

3、保障人工生殖子女法律地位：以人工生殖子女最佳利益為最高指導原則，修正人工生殖子女之法律地位規定，以使其親子關係更加穩固。

三、維護婦女生育健康

讓已完成結婚登記的女同性伴侶及未婚女性合法使用人工生殖技術，以符合聯合國消除對婦女一切形式歧視公約第12條規定；另為降低婦女高齡生育的健康風險，增訂人工生殖機構先檢查及評估已滿45歲的高齡婦女，確認她們適合懷孕生產以後，方提供她們人工生殖技術的醫療服務。

國健署強調，全球立法讓女同性伴侶及未婚女性使用人工生殖技術服務的國家數，從2022年33個增至2025年41個，我國政府也持續研提政策，爰修正人工生殖法，以支持有生養子女意願的民眾，並加強人工生殖子女的權益保障機制。

更多三立新聞網報導

5類隔夜菜千萬別吃！蔬菜、海鮮都中鏢 醫：這款甜湯恐致命

一堆人都吃錯！早餐「1吃法」以為健康 醫：血糖恐速飆、引發膽結石

首波冷氣團來了！最冷探12度「高山連2天下雪」 一週雨區出爐

日本7.5強震恐是前震！「規模8主震」機率飆百倍 專家曝對台影響

