政院拍板《人工生殖法》納女同婚、單身女 范雲給肯定：合情合理

記者劉秀敏／台北報導

民進黨立委范雲（圖／翻攝自范雲臉書）

行政院會今（11）日通過《人工生殖法》修正草案，放寬年滿18歲單身女性以及已完成結婚登記的女女同婚伴侶，可合法使用人工生殖技術。對此，民進黨立委范雲表示，肯定行政院提出修法草案，她連兩屆提出的《人工生殖法》修正草案，就是聚焦單身女性及女同志配偶可以進行人工生殖，同時兼顧兒童最佳利益及女性生育權。除了女性生育權，她和行政院的修法草案，也明定子女最佳利益評估及血緣知悉權相關規定，保障兒童最佳利益。

范雲表示，台灣人工生殖技術領先世界，然而現行法規，嚴格限制僅有「異性戀夫妻」，且經診斷為不孕症才可以使用。此一法律規定明顯過時，不僅無視2019年台灣已通過的「司法院釋字第七四八號解釋施行法」，女同志伴侶已得以結為配偶的事實，也排除單身有意願的成年女性，有權收養子女，卻無法依法透過人工生殖，生養有血源關係的下一代。

范雲強調，助孕科技與人工生殖是相當複雜但重要的議題，經多次諮詢婦女及性別團體後，大家的共識是，保障女性身體自主權及子女最佳利益，開放單身女性及女同志配偶適用人工生殖技術的修法。

范雲肯定行政院提出修法草案，同時表示，自己連兩屆提出的《人工生殖法》修正草案，就是聚焦單身女性及女同志配偶可以進行人工生殖，同時兼顧兒童最佳利益及女性生育權。

范雲說明，現行單身即可進行收養，已離婚或未婚的單身女性使用人工生殖技術孕育孩子，合情合理。

此外，范雲也強調，除了女性生育權，自己和行政院的修法草案，也明定子女最佳利益評估及血緣知悉權相關規定，保障兒童最佳利益。而她本屆提出的草案，也已於去年三月一讀，期待盡速在立法院通過審查。

