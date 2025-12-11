政院拍板《人工生殖法》脫鉤代理孕母 范雲：兼顧兒童利益及女性生育權

民進黨立委范雲表示，她肯定行政院提出《人工生殖法》修法草案，聚焦單身女性及女同志配偶可以進行人工生殖。（資料照片／鄒保祥攝）

行政院會今天（11日）通過《人工生殖法》修正草案，開放女性同婚伴侶、年滿18歲的單身婦女使用人工生殖技術，但脫鉤代理孕母。對此，民進黨立委范雲表示，她肯定行政院提出修法草案，自己連2屆提出的《人工生殖法》修正草案，就是聚焦單身女性及女同志配偶可以進行人工生殖，同時兼顧兒童最佳利益及女性生育權。

行政院會今天通過衛福部擬具之《人工生殖法》修正草案，確保人工生殖醫療品質、女性生育健康與人工生殖子女權益保障等，並開放女性同婚伴侶、年滿18歲的單身婦女使用人工生殖技術，但脫鉤代理孕母，該草案後續將送立法院審議。

針對行政院會通過《人工生殖法》修正草案，范雲表示，台灣人工生殖技術領先世界，然而現行法規，嚴格限制僅有「異性戀夫妻」，且經診斷為不孕症才可以使用，但此一法律規定明顯過時，不僅無視2019年台灣已通過的「司法院釋字第748號解釋施行法」，女同志伴侶已得以結為配偶的事實，也排除單身有意願的成年女性，有權收養子女，卻無法依法透過人工生殖，生養有血源關係的下一代。

范雲指出，助孕科技與人工生殖是相當複雜但重要的議題，她自己多次諮詢婦女及性別團體後，大家的共識是，保障女性身體自主權及子女最佳利益，開放單身女性及女同志配偶適用人工生殖技術的修法。

范雲說，她肯定行政院提出修法草案，並表示自己連2屆提出的《人工生殖法》修正草案，就是聚焦單身女性及女同志配偶可以進行人工生殖，同時兼顧兒童最佳利益及女性生育權。

范雲說明，現行單身即可進行收養，已離婚或未婚的單身女性使用人工生殖技術孕育孩子，合情合理。除了女性生育權，自己和行政院的修法草案，也明定子女最佳利益評估及血緣知悉權相關規定，保障兒童最佳利益。

范雲提到，自己本屆提出的草案，也已於去年3月一讀，期待盡速在立法院通過審查。



