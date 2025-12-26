政院拍板「兩岸條例」修法！公務員、立委赴中納管 陸委會：降低國安風險

▲ (圖/資料照片)

行政院今(26)日通過大陸委員會擬具的「台灣地區與大陸地區人民關係條例（下稱兩岸條例）部分條文修正草案」，修正重點包括公務員赴中國全面採許可制，以及民選公職人員赴中國接觸中共黨政軍應公開揭露等。陸委會也強調，修法是為了防範中共統戰滲透，提升民主防衛，且相關規範主要針對公務員，並不會影響一般民眾前往中國。

行政院院會今日通過兩岸條例部分條文修正草案，陸委會指出，修正重點包含：一、公務員赴中全面採許可制。二、完善特定人員赴中規範制度。三、民選公職人員赴中接觸中共黨政軍應公開揭露。四、進一步擴大規範曾任指標性職務人員，禁止赴中出席中共舉辦妨害國家尊嚴的活動。

陸委會強調，全國軍公教總數約62萬餘人，經提列為管制人員約2萬8千人，約占4%；以本年1月至10月為例，提出赴陸申請233人次，不予許可32人次，許可比例達86.3%。陸委會澄清，赴陸管制採許可制並非禁止赴陸，而是基於保護國家與公務安全必要的風險控制。且在最小管制原則下，相關規範主要針對公務員，並不會影響一般民眾前往中國大陸。

陸委會表示，本次修法倘順利通過，可精進現行赴中管制規範，使管制方式單一，機關許可程序需更為嚴謹，對於受管制人員赴中權益更有保障；修法變動成本最小，絕大多數公務員申請流程與現狀相符；受管制對象更為周延，降低國家安全風險；審查過程可提醒當事人赴中人身安全風險；提高公民監督，公開透明保護民主機制，強化社會信賴；並可防範中共統戰滲透，提升民主防衛。

