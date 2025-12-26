政院拍板！公務員赴中須經許可 陸委會：將兩岸條例機制落實

即時中心／潘柏廷報導

行政院院會今（26）日通過《兩岸人民關係條例》（《兩岸條例》）修正草案，增訂10職等以下未涉密公務員赴中須經所屬機關許可等相關規定。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑下午則回應，其實《兩岸條例》向來都是許可制，因此現在不是增加新的規定，而是要把《兩岸條例》本來就有的機制落實，這也是保護現任及卸任的公務員。

陸委會今日下午4時召開例行記者會，並由梁文傑主持；記者提問，關於今早《兩岸條例》修正草案，新增赴中納管的人員包含卸任縣市長、立委等人士，請教目前政府評估修法進度，以及該法的可行性是否有內部評估？

另外，記者也問，現在看起來《兩岸條例》規定從台灣進入中國，許可制似乎逐漸成主流，而在1990年代初期時，也有相關規定台灣人進入中國也是許可制，政府是否覺得現在有點倒回30年前的狀態？

對此，梁文傑說明，根據《兩岸條例》規定台灣人民要進入中國其實向來都是許可制，只是隨著30年來兩岸交流日益頻繁，逐漸在各個領域慢慢開放，現在真正需要許可的只有公務員、特別需要管制的公務員，而且這次修法並沒有特別增加對公務員的特別要求。

梁文傑舉例，目前維持11職等以上公務員赴中要經過內政部聯審會，而未來10職等以下的公務員要赴中，則需經過該單位或機關的長官許可；另外為了回應社會期待，加入立委赴中許可制。

至於修法會不會成功，梁文傑則說，從立法院這一年多狀況可以看到，實際要推任何補漏洞的國安法制，都會遇到非常大的障礙，「但是碰到障礙不表示就不做、雙手一攤、什麼都不管，這個也不行，該推的還是要推」。

梁文傑強調，之所以對於公務員特別做些限制，是因為從2023年算起至今，至少陸委會有案可稽有17件現任或曾任公務員、軍警人員到中國，結果被中共留置盤查，甚至參加旅行團時，還被叫出來到別的地方留置一天，更被詢問對方在台灣的上下主管關係、業務、同仁姓名。

梁文傑也指出，陸委會無法掌握，或被嚇到不知道有幾件，因此陸委會對於公務員赴中，要特別大家要做相關管制。

最後，梁文傑更強調，以前很多公務員去中國認為習以為常，但現在狀況確實有點不一樣，因此現在不是增加新的規定，而是要把《兩岸條例》本來就有的機制落實，這也是保護現任及卸任的公務員。

