政院拍板《刑法》修正案 兒少性侵案20歲前不列追訴期

過去兒少性侵被害人即使成年後勇敢出面揭發案件，往往因已逾刑事追訴期間，導致加害人無法被追究責任。行政院會今（29）日將通過《刑法》修正草案，明定性侵害犯罪自成立日起，至被害人年滿20歲前所經過的期間，不列入追訴權時效計算。

依現行刑法規定，2006年以後發生的強制性交、強制猥褻等性犯罪，追訴權時效為20年。由於不少未成年被害人長期無法在案發當下報案，監察院、立委及民間團體近年持續呼籲，未成年性侵案件的追訴期間應自被害人成年後起算，並曾為此聲請釋憲。

行政院會今天將通過刑法第80條修正草案，以及配合擬具「中華民國刑法施行法」第8條之2修正草案，明定性侵害等犯罪成立日至被害人滿20歲以前所經過的期間，不計入追訴權時效期間。

法務部說明，追訴權時效制度原本除維持法秩序安定外，也具有督促執法機關及時追訴的功能，但性侵害犯罪本質高度隱密，與一般犯罪情形不同。

法務部指出，未成年被害人因身心尚未成熟，可能因心理創傷、無法充分理解自身法律權利，或與加害人間存在權力不對等關係，而無法即時求助。等到有能力尋求司法救濟時，卻往往已因時效完成而無法伸張正義。

因此，修法過程中也參考奧地利刑法、日本刑事訴訟法等立法例，對性侵害犯罪採取在被害人年滿一定年齡前，不計入追訴權時效的制度，藉此補強制度漏洞，讓被害人有機會透過司法實現正義。

